Актер новосибирского театра «Старый дом» получил «Золотую Маску» в номинации «Лучшая мужская роль»

В Москве в 29-й раз прошла торжественная церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая Маска». Кульминация главной российской театральной интриги по итогам сезона 2021 – 2022 прошла в атриуме Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Лауреатом «Золотой Маски» в номинации «Драма/Лучшая мужская роль» стал Анатолий Григорьев за исполнение роли Каренина в спектакле Андрея Прикотенко «Анна Каренина».

Спектакль был представлен в четырёх номинациях конкурса театральной премии «Золотая Маска»: спектакль малой формы, лучшая мужская роль (Анатолий Григорьев, Каренин), лучшая женская роль (Альбина Лозовая, Анна) и роль второго плана (Юрий Кораблин, Ведущий).