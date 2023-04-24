Актер новосибирского театра «Старый дом» получил «Золотую Маску» в номинации «Лучшая мужская роль»

Анатолий Григорьев стал первым артистом Новосибирской области, одержавшим победу в этой номинации.
В Москве в 29-й раз прошла торжественная церемония награждения Российской национальной театральной премией «Золотая Маска». Кульминация главной российской театральной интриги по итогам сезона 2021 – 2022 прошла в атриуме Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Лауреатом «Золотой Маски» в номинации «Драма/Лучшая мужская роль» стал Анатолий Григорьев за исполнение роли Каренина в спектакле Андрея Прикотенко «Анна Каренина».
Спектакль был представлен в четырёх номинациях конкурса театральной премии «Золотая Маска»: спектакль малой формы, лучшая мужская роль (Анатолий Григорьев, Каренин), лучшая женская роль (Альбина Лозовая, Анна) и роль второго плана (Юрий Кораблин, Ведущий).
«Спасибо экспертному совету за высокую оценку моей работы и нашего совместного труда с режиссёром Андреем Михайловичем Прикотенко, – сказал в ответной официальной речи Анатолий Григорьев. – Спасибо всем моим коллегам и театру «Старый дом». А эту награду я посвящаю своей жене Анастасии». Награду артисту со сцену вручил народный артист России Евгений Миронов.
Премьерой спектакля «Анна Каренина» театр открывал свой 88-й сезон: первый показ состоялся 25 сентября 2021 года – спектакль сразу заявил о себе как о наиболее обсуждаемом событии в театральном пространстве Новосибирской области. Режиссёр Андрей Прикотенко выступил «соавтором» Льва Толстого, написав отдельный «роман» по мотивам великого классика. Художник Ольга Шаишмелашивили и режиссёр сразу задали условия будущей игры «в Каренину»: сценическое пространство как подиум для показов или перрон вокзала, спектакль-дефиле, где герои-модели демонстрируют даже не личные истории героев, а скорее социальные тренды, вписанные в публичный виртуальный контекст. Звуковое оформление «Анны Карениной» осуществил композитор Николай Попов. Весной 2022 года спектакль был приглашен в программу специальной программы «Russian Case» Российской Национальной театральной премии и Фестиваля «Золотая Маска» (Москва) и XXIII Международного театрального фестиваля «Радуга» (Петербург).
Анатолий Григорьев стал первым артистом Новосибирской области, получившим «Золотую Маску» в номинации «Лучшая мужская роль».
Официальное сообщение пресс-службы сайта министерства культуры Новосибирской области mk.nso.ru
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Фото: пресс-служба театра «Старый дом»
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