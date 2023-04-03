Новосибирский музыкальный театр планируют обновить снаружи и внутри

В Новосибирске планируют отремонтировать Музыкальный театр, который в следующем году отпразднует свое 65-летие. В течение этого года театр собирается отреставрировать фасад и закупить новые кресла в зрительный зал. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на директора музтеатра Леонида Кипниса.

«Хотелось бы в 2023 году сделать ремонт нашего фасада — это проект очень дорогой, и Минкультуры региона нам выделило средства, чтобы мы за оставшееся время сделали ремонт фасада здания, чтобы мы не только внутри, но и снаружи выглядели достойно», — отметил господин Кипнис.

Для полного обновления зрительских кресел музтеатру необходимо купить 700 новых сидений. Те, что установлены в зрительском зале сейчас, были приобретены более 20 лет назад. На эти цели театр направит более 20 млн рублей. Кроме того, у театра сохраняются планы по созданию малого зала для камерных постановок.

Фото: 2ГИС