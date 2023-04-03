18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Новосибирский музыкальный театр планируют обновить снаружи и внутри

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

Обновят фасад театра и закупят несколько сотен кресел для зрителей.

В Новосибирске планируют отремонтировать Музыкальный театр, который в следующем году отпразднует свое 65-летие. В течение этого года театр собирается отреставрировать фасад и закупить новые кресла в зрительный зал. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на директора музтеатра Леонида Кипниса.

«Хотелось бы в 2023 году сделать ремонт нашего фасада — это проект очень дорогой, и Минкультуры региона нам выделило средства, чтобы мы за оставшееся время сделали ремонт фасада здания, чтобы мы не только внутри, но и снаружи выглядели достойно», — отметил господин Кипнис.

Для полного обновления зрительских кресел музтеатру необходимо купить 700 новых сидений. Те, что установлены в зрительском зале сейчас, были приобретены более 20 лет назад. На эти цели театр направит более 20 млн рублей. Кроме того, у театра сохраняются планы по созданию малого зала для камерных постановок.

Фото: 2ГИС

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: