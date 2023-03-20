В Новосибирске торжественно открылся драматический театр Сергея Афанасьева

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, сенатор РФ Александр Карелин, другие официальные лица, актёры и гости театра под руководством Сергея Афанасьева приняли участие в торжественном мероприятии «Наступило завтра», посвященном открытию нового здания и празднованию 35-летия Новосибирского городского драматического театра.

Андрей Травников подчеркнул, что отныне отремонтированное здание кинотеатра «Пионер» – по-настоящему новый дом для труппы под руководством Сергея Афанасьева. «Этот дом уже принимает гостей, и событий в нём будет очень много. Теперь всё самое интересное будет происходить не вокруг этих стен в ожидании результатов работы, а в зале, на сцене. Сделать это всё удалось благодаря объединению усилий – правительства Новосибирской области, Министерства культуры России, мэрии, театрального сообщества и очень ответственных застройщиков в лице РСУ №5 «Новосибирскгражданстрой» и его руководителя Михаила Голубева. Театр – дело коллективное. Это касается не только замечательных постановок, но и реализации проекта по созданию нового дома для нашего театра. Огромное спасибо Министерству культуры России за то, что они тоже влились в этот коллектив, поддержали и поверили в нас, и муниципальный театр получил финансовую поддержку из федерального бюджета, а реконструкция здания вошла в программу национального проекта».