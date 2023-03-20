В Новосибирске торжественно открылся драматический театр Сергея Афанасьева

В новом здании площадью почти 3 тысячи квадратных метров оборудован зрительный зал на 209 мест — это в два раза больше, чем в старых помещениях театра.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель министра культуры Российской Федерации Надежда Преподобная, сенатор РФ Александр Карелин, другие официальные лица, актёры и гости театра под руководством Сергея Афанасьева приняли участие в торжественном мероприятии «Наступило завтра», посвященном открытию нового здания и празднованию 35-летия Новосибирского городского драматического театра.
Андрей Травников подчеркнул, что отныне отремонтированное здание кинотеатра «Пионер» – по-настоящему новый дом для труппы под руководством Сергея Афанасьева. «Этот дом уже принимает гостей, и событий в нём будет очень много. Теперь всё самое интересное будет происходить не вокруг этих стен в ожидании результатов работы, а в зале, на сцене. Сделать это всё удалось благодаря объединению усилий – правительства Новосибирской области, Министерства культуры России, мэрии, театрального сообщества и очень ответственных застройщиков в лице РСУ №5 «Новосибирскгражданстрой» и его руководителя Михаила Голубева. Театр – дело коллективное. Это касается не только замечательных постановок, но и реализации проекта по созданию нового дома для нашего театра. Огромное спасибо Министерству культуры России за то, что они тоже влились в этот коллектив, поддержали и поверили в нас, и муниципальный театр получил финансовую поддержку из федерального бюджета, а реконструкция здания вошла в программу национального проекта».
За значительный вклад в содействии и проведении единой государственной политики в сфере культуры Андрей Травников наградил коллектив Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева Почётной грамотой губернатора Новосибирской области.
Благодарность губернатору и правительству региона за проведённую коллективную работу выразила заместитель министра культуры РФ Надежда Преподобная, подчеркнув, что на реализацию работ из областного бюджета было выделено даже больше средств, чем из федерального. Напомним, на реконструкцию здания было направлено 654 миллиона рублей, в том числе 252 млн из федерального бюджета, 372 млн – из областного.
Сергей Афанасьев также поблагодарил губернатора Андрея Травникова, членов регионального правительства за поддержку и проведённую работу. «Это был очень благородный шаг. Это – самый главный день в моей жизни и в творческой жизни нашего театра. Все эти годы мы верили, надеялись и ждали, и нашлись люди, которые поверили нам. Искренние слова признательности от имени всего коллектива», – сказал руководитель театра.
В своём видеопоздравлении Андрея Травникова также поблагодарил Александр Калягин – председатель Союза театральных деятелей России, Народный артист РСФСР.
В новом здании площадью почти 3 тысячи кв. метров оборудован зрительный зал на 209 мест (это в два раза больше, чем было в старых помещениях театра), вестибюль, гардероб и буфет. Здесь есть комфортабельные гримёрные для актёров, выделенные помещения под костюмерный, пошивочный, столярный цеха. Возможности нового пространства также позволят применять в постановках современные технологии. В планах театра – обновление репертуара, а также проведение театральных фестивалей на своей площадке.
Фото: nso.ru
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