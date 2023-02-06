Коллективу новосибирского театра «Старый дом» представили нового главного режиссера

«То, что произошло, для меня — большая неожиданность, — подчеркнул главный режиссер театра «Старый дом» Антон Федоров на первой встрече с труппой. — Я не планировал останавливаться в одном театре, но случайности не бывают случайны. И в сложившейся ситуации моя главная задача — поддержать вас. В этом театре не надо ничего строить — здесь уже все построено. Нужно просто поддержать команду, чтобы все наработанное не сломалось, не разрушилось, а продолжило жить. Я не планирую быть вашим начальником в привычном смысле. Я хочу быть вашим соавтором. Хочу, чтобы у нас с вами шел процесс сотворчества, созидания, разговора, диалога, дружбы. Это самое важное для меня! Я хочу с вами дружить, и единственное, что я могу, — делать спектакли. И, надеюсь, хорошие. Я рад вас видеть. Спасибо вам огромное. Я рад быть здесь».

Свою первую работу на сцене новосибирского «Старого дома» Антон Федоров представит в июне. В планах нового главного режиссера спектакль по прозе Андрея Платонова, одного из самых самобытных писателей в истории мировой литературы, первейшего русского авангардиста и вместе с тем одного из самых недооцененных авторов ХХ века.

Антон Федоров — известный российский театральный режиссер и актер. Окончил актерский факультет Театрального института им. Б. Щукина в 2006 г. (курс В. Поглазова) и режиссерский факультет института в 2019 г. (курс Ю. Погребничко).

Как актер работал в московских театрах «Другой театр», «Практика», «Около дома Станиславского». Как режиссер в своих спектаклях нередко самостоятельно работает над инсценировкой и сценографией. Среди постановок: «Ребёнок» в Воронежском камерном театре; «Морфий» в Псковском театре драмы; «Земляки» по М. Кариму, «Шукшин», «Глумов» по пьесе «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского в Салаватском башкирском драматическом театре; «Пьяные» И. Вырыпаева, «Таганок» по М. Кариму в Стерлитамакском башкирском драматическом театре; «Где ты был так долго, чувак?» А. Френкеля в Старом ТЮЗе в Саратове; «Ревизор» Н. Гоголя в театре «Около дома Станиславского»; «Иваново детство» в Казанском ТЮЗе. В рамках режиссерской лаборатории Московского драматического театра им. А.С. Пушкина поставил эскиз по повести «Дуэль» А. Чехова. В режиссерской лаборатории московского театра «Школа современной пьесы» – эскиз «Красный павлин» по пьесе А. Ахметова. Выступил соавтором пьесы «Королевство кривых» и режиссером одноименного спектакля в Татарском драматическом театре в Альметьевске. Художественный руководитель детского театрального проекта «Невзрослый театр». С 2021 года постоянный участник основной программы фестиваля «Золотая Маска». В 2021 году спектакль «Королевство кривых» претендовал на премию в 6 номинациях. В 2022 году работа Антона Федорова «Морфий» (Театр драмы им. А.С. Пушкина, Псков) получила 8 номинаций основной программы фестиваля «Золотая Маска», а спектакль «Ребенок» (Камерный театр, Воронеж) был представлен в 4 номинациях.

Постановки Антона Федорова - постоянные участники крупнейших международных и российских фестивалей: Международный фестиваль тюркоязычных театров «Туганлык» (Уфа), Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз» (Казань), Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль (Псков), фестиваль театров малых городов (Набережные Челны), Российская Национальная премия в области театрального искусства для детей «Арлекин» (Санкт-Петербург), Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло» (Казань), Большой Детский фестиваль (Москва), Международный театральный фестиваль «Балтийский дом» (Санкт-Петербург), Российская Национальная театральная Премия и Фестиваль «Золотая Маска» (Москва).

Фото: пресс-служба театра »Старый дом»