Татьяна Ильина назначена новым директором драматического театра «Старый дом»

В течение последних 16 лет она занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.
Исполняющий обязанности министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом» нового руководителя. Директором назначена Татьяна Ильина, в течение последних 16 лет занимавшая должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.
Возглавить театр Татьяне Ильиной предстоит впервые. На руководящий пост она пришла вместо Антониды Гореявчевой, которая покинула занимаемую должность в конце декабря минувшего года. В приветственной речи Татьяна Федоровна поделилась с коллегами своими первыми впечатлениями:
— Как бы банально ни прозвучало, для меня действительно, и я это говорю очень искренне, большая честь прийти работать в коллектив, имя которого уже стало брендом, известным на всю Россию. Брендом, за которым стоит профессионализм артистов, высокое качество постановок, уважительное отношение со стороны театрального сообщества и властей города и региона. Очень важно, лично для меня, что в театр «Старый дом» не просто ходят зрители. Это театр, который имеет свою сформированную аудиторию. И значительная ее часть — молодые зрители, та самая аудитория программы «Пушкинской карты», о которой мы сегодня так много говорим. Наконец, театр «Старый дом» — это образец сплоченной командной работы всех сотрудников, воплотившейся и в ярких интересных проектах, и в прекрасном состоянии помещения театра. И, конечно, это достойный результат многолетней работы Антониды Александровны Горевячевой. Я постараюсь сделать все от меня зависящее, чтобы театр рос и развивался, и, со своей стороны, очень надеюсь на вашу поддержку, так как для меня это первый опыт руководства столь серьезного уровня.
Татьяна Фёдоровна Ильина в 1997 году окончила теоретико-композиторский факультет, в 2002 году аспирантуру Новосибирской государственной консерватории. После защиты диссертации в 2002 году получила ученое звание кандидата искусствоведения. Начинала свою профессиональную деятельность в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии. В 2006 году окончила Академию переподготовки работников искусства, культуры и туризма (Москва), обучение проходила на кафедре управления. В течение последних 16 лет занимала должность начальника отдела развития Новосибирского музыкального театра.
Среди успешно реализованных благодаря активному организационному участию Татьяны Ильиной проектов — круглый стол «Музыкальный театр в зеркале критики, критерии оценки качества музыкального спектакля», международный проект — российская постановка французского фолк-рок мюзикла «Тристан и Изольда», занесенный в «Золотую книгу культуры Новосибирской области» проект «Италия, с любовью!». Также Татьяна Ильина стала одним из организаторов и координаторов Фестиваля новых музыкальных театральных проектов «Другие берега», успешно проведенного Новосибирским музыкальном театре в 2004, 2013, 2019 и 2022 годах. Как сотрудник театра, ответственный за координацию работы по проведению независимой оценки качества в театре, в течение трех лет принимала активное участие в реализации пилотного проекта Министерства культуры НСО по реализации Концепции управления качеством. Во многом благодаря её участию в проекте Новосибирский музыкальный театр стал Лауреатом конкурса министерства культуры Новосибирской области «Модель управления качеством в учреждениях культуры».
В течение сезонов 2019-2020, 2021-2022 работала в качестве эксперта фестиваля «Золотая маска». Является членом Союза театральных деятелей РФ. Многократно входила в состав экспертного совета и жюри Новосибирской театральной премии «Парадиз». Имеет опыт педагогической деятельности: в 2018-2020 годах вела курс «Связи с общественностью в сфере культуры» для аспирантов и ассистентов Новосибирской государственной консерватории. Является членом комиссии по приему государственных экзаменов на факультете «Артист музыкального театра» в Новосибирском театральном институте.
В 2016 году приняла участие в программе Министерства культуры Российской Федерации по формированию Базы кадрового потенциала Минкультуры России и вошла в список лучших участников Базы кадрового потенциала МК РФ. За заслуги в сфере культуры неоднократно награждалась почетными грамотами Губернатора Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. За достижения в профессиональной сфере стала обладателем Почетного знака «Отличник качества» программы «Сто лучших товаров России».
Фото: Дарья Жбанова
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