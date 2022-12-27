Новым директором театра «Красный факел» стала Антонида Гореявчева

Сегодня, 27 декабря, и. о. министра культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу Новосибирского государственного академического драматического театра «Красный факел» нового руководителя. На должность директора назначена Антонида Гореявчева, ранее возглавлявшая театр «Старый дом».

Во время официальной встречи Антонида Александровна поделилась с коллегами своими задачами на ближайшее время:

— Это было непростое для меня решение, но как опытный театральный менеджер, более 16 лет занимающий руководящую должность в театре, я чувствую ответственность за то, чтобы ведущие театры Новосибирской области продолжали развиваться и реализовывать свои проекты на самом высоком художественном уровне. «Красный факел» — градообразующий драматический коллектив. С одной стороны, когда говорят о статусе Новосибирска как о третьей театральной столице, то конечно же вспоминают наш «Красный факел». Это театральный брэнд области, сформированный многими десятилетиями яркой творческой работы актеров, режиссеров, художников, служб и администрации. С другой стороны, спектакли этого театра определяют культурную политику и театральные тенденции всей Сибири. Именно «Красный факел» качеством своей художественной, организационной работы должен задавать тон в профессии и отвечать самым взыскательным ожиданиям публики. И сейчас как никогда важно сохранить статус и лучшие традиции этого легендарного театра, которые были заложены за всю вековую историю коллектива. Сегодня в «Красном факеле» есть талантливая труппа и сильная творческая команда, с которой мы продолжим работать. Все планы, которые были сформированы на 103 театральный сезон, будут реализованы, все творческие начинания — поддержаны. Не останется «обескровленным» и «Старый дом», признанный в последнее десятилетие одним из ведущих театров Новосибирской области. Премьерный план проработан до 2025 года, договоренности с режиссерами и постановочными группами достигнуты, прекрасная труппа находится на пике своих возможностей. Уверена, новый директор, который будет назначен на мое место, удержит лидирующие позиции театра «Старый дом».

Антонида Гореявчева окончила Алтайский государственный институт культуры. Более 35 лет посвятила отрасли культуры, из них 29 лет связаны с управленческой деятельностью. C 2006 по 2022 – директор Новосибирского государственного драматического театра «Старый дом». Под руководством Антониды Александровны «Старый дом» добился большого профессионального признания на федеральном уровне, поддержки сразу нескольких созидательных идей в рамках Национального проекта «Культура». Только за последние 5 лет театр принял участие в 32 фестивалях. Уникальным достижением Антониды Гореявчевой стал тот факт, что с 2013 года спектакли «Старого дома» ежегодно отмечаются экспертным советом Национального театрального фестиваля «Золотая Маска». К числу заслуг театрального менеджера необходимо отнести создание Международного фестиваля актуального театра «ХАОС» в 2019 году. В 2018 году под контролем Антониды Гореявчевой выполнен капитальный ремонт здания театра и ремонт внутренних помещений, а фасаду по возможности возвращен исторический облик, задуманный при постройке известным русским архитектором А. Д. Крячковым. Все годы руководства театром «Старый дом», учреждение показывало положительную динамику в финансовых показателях, в развитии материально-технической базы.

В течение своей трудовой деятельности А. А. Гореявчева награждалась Почетной грамотой министерства культуры РФ, Почетной грамотой губернатора Новосибирской области, Почетной грамотой Новосибирского областного комитета профсоюза работников культуры. Среди наград Антониды Гореявчевой Межрегиональная управленческая премия «Менеджмент качества в сфере культуры» в номинации «Театральный менеджмент», профессиональная театральная премия «Парадиз» в номинации «Лучший театральный проект».

Фото: архивы пресс-служб