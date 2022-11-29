Какие спектакли новосибирских театров удостоились премии «Парадиз»?

Две постановки «Анны Карениной», «Дикая утка», «Генерал и его семья» и другие спектакли поборолись за «яблоко» новосибирского «Парадиза». Награды с изображением символа премии – райского яблока – вручены 25 лауреатам XXXII Новосибирской профессиональной театральной премии.

«Парадиз» – одна из старейших премий в стране, учрежденная Новосибирским областным отделением Союза театральных деятелей РФ, она вручается при поддержке министерства культуры региона.