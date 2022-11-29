Какие спектакли новосибирских театров удостоились премии «Парадиз»?

Номинантами премии этого года стали 25 спектаклей всех жанров и направлений.
Две постановки «Анны Карениной», «Дикая утка», «Генерал и его семья» и другие спектакли поборолись за «яблоко» новосибирского «Парадиза». Награды с изображением символа премии – райского яблока – вручены 25 лауреатам XXXII Новосибирской профессиональной театральной премии.
«Парадиз» – одна из старейших премий в стране, учрежденная Новосибирским областным отделением Союза театральных деятелей РФ, она вручается при поддержке министерства культуры региона.
Как прокомментировал заместитель министра культуры Новосибирской области Евгений Сазонов, новосибирские театры работают на неизменно высоком уровне. Замминистра отметил, что для людей театра «Парадиз» – это возможность получить заслуженную награду за самые яркие достижения и важную мотивацию для дальнейшего творчества. Для широкого круга новосибирских зрителей и гостей города награда «Парадиз» – маркер качества и рекомендация, на какой спектакль необходимо пойти жителям третьей культурной столицы России в поисках лучшего в современном театре. Символом премии является райское яблоко.
Номинантами премии 2022 года стали 25 спектаклей всех жанров и направлений: 10 музыкальных, 11 драматических и 4 спектакля театров кукол, поставленные в прошлом театральном сезоне в 12 театрах города – как для детской, так и для взрослой аудитории.
Одной из главных интриг стало противостояние в драматическом конкурсе двух совершенно разных по стилистике постановок «Анны Карениной» по мотивам романа Льва Толстого. Кроме того, как минимум 3 из спектаклей «Парадиза» – номинанты грядущей премии «Золотая Маска». Но Новосибирск подводит итоги раньше, чем Россия – и в контексте города номинанты Национальной премии неожиданно уступили позиции другим спектаклям, показы которых прошли в рамках «Парадиза» ярко и успешно.
Официальное сообщение пресс-службы сайта правительства Новосибирской области nso.ru
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Фото: nso.ru
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