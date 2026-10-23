Новосибирский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы

В Албании завершилось первенство Европы по тяжелой атлетике. Победителем в весовой категории свыше 110 кг стал атлет из Новосибирской области Артем Иванов. Он вырос и тренируется в Купино. Для Купинского района – это первая победа на первенстве Европы в олимпийском виде спорта.

Победа атлета из Новосибирской области Артема Иванова стала одним из ярких мгновений первенства Европы в Албании. Это был заключительный подход не только соревнований в его весовой категории, но и всего первенства, в котором выступали спортсмены не старше 23 лет. Артем пошел на рекордный для себя вес и справился с самой тяжелой штангой первенства континента...