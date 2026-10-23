Новосибирский тяжелоатлет завоевал золото на первенстве Европы

На соревнованиях в Албании Артем Иванов выступал в весовой категории свыше 110 килограммов.
В Албании завершилось первенство Европы по тяжелой атлетике. Победителем в весовой категории свыше 110 кг стал атлет из Новосибирской области Артем Иванов. Он вырос и тренируется в Купино. Для Купинского района – это первая победа на первенстве Европы в олимпийском виде спорта.
Победа атлета из Новосибирской области Артема Иванова стала одним из ярких мгновений первенства Европы в Албании. Это был заключительный подход не только соревнований в его весовой категории, но и всего первенства, в котором выступали спортсмены не старше 23 лет. Артем пошел на рекордный для себя вес и справился с самой тяжелой штангой первенства континента...
В весовой категории свыше 110 кг фавориты вели острейшую борьбу за первенство. Трио лидеров заметно оторвалось от соперников. В рывке Артём Иванов не использовал одну попытку и остановился на третьей позиции с результатом 179 кг. У белоруса Роберта Куровского было 183 кг, Георгий Мянд из Санкт-Петербурга шёл вторым (182 кг). В толчке Артём Иванов реализовал две попытки 212 кг и 217 кг и обеспечил себе бронзовую медаль.
В заключительном подходе богатырь из Купино пошел на 226 кг – запредельный вес, который он не поднимал даже на тренировках. До этого на победном первенстве России в июне Артём Иванов набрал сумму 391 кг (175+216), на тренировках его рекордом были 402 кг (180+222). В Албании наш штангист победил и соперников, и самого себя и толкнул 226 кг. В итоге у сибиряка - золото с результатом 405 кг (179+226), у Георгия Мянда – сумма 404 кг (182+222), белорус отстал ещё на 1 кг (183+220).
Артем Иванов занимается тяжёлой атлетикой чуть больше семи лет. Его тренер Максим Толстой рассказал, что в последнее время в Купино условия для тренировок значительно улучшились:
– В 2024 году у нас открылся новый зал для тяжёлой атлетики. Благодаря поддержке министерства спорта Новосибирской области, администрации Купинского района мы закупили инвентарь, оборудовали тренажёрный зал на втором этаже. Это значительно повысило качество подготовки в нашем зале. Сейчас у нас тренируются около 120 детей, работают пять тренеров. Есть группы начальной подготовки, в которых тренируются даже дошколята.
В командном зачете первенства Европы по тяжелой атлетике U23 сборная России заняла первое место.
Фото: Федерация тяжелой атлетики России
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