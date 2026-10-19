Новосибирские спортсмены — на пьедестале Кубка мира по фехтованию в Касабланке

На прошедших в Марокко соревнованиях новосибирцы завоевали медали в составе российской сборной.
Минувшие выходные принесли нам медали командных турниров. Так, в составе сборной РФ по шпаге Кирилл Онищук завоевал серебро. Этап Кубка мира в этом виде оружия проходил 15–18 октября в Касабланке (Марокко). В личном зачете никто из наших мужчин не смог пробиться в призы, а вот в командном российский квартет показал достойную, уверенную борьбу, которую завершил на второй ступени пьедестала.
Сначала наши атлеты одолели в непростой схватке сборную Узбекистана – 45:41. Затем пошла еще более драматичная битва со Швейцарией, которая в мужской шпаге сегодня является лидером мирового рейтинга. В ходе событий вперед вырывалась то одна команда, то другая. После девятого боя счет был равным – 36:36. Лишь после этого Дмитрий Швелидзе из Подмосковья смог переломить ход борьбы и подвел россиян к четвертьфиналу – 45:38.
Там с аналогичным счетом наши разгромили олимпийских чемпионов 2024 года – венгров (на сей раз они выступали тем же составом, что и на Играх). А вот полуфинальный бой, со сборной Украины, прошел относительно легко – 45:29.
В финале российские шпажисты встретились с чемпионами мира – сборной Казахстана. Соперники повели с первого же боя и вы итоге выиграли – 45:40.
Наша команда стала серебряным призером турнира, в ее составе добывали награду новосибирец Кирилл Онищук, москвич Дмитрий Гусев, спортсмены из Московской области Георгий Бруев и Дмитрий Швелидзе. Третье место заняла сборная Франции.
Тем временем алжирский город Оран принимал этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди мужчин. Здесь личном первенстве россияне также не смогли занять призовые места. А в команде, включающей нашего Анатолия Костенко, – завоевали бронзу.
Первым делом они обыграли сборную Германии – 45:36. В четвертьфинале с преимуществом в один удар покорили румынских соперников – 45:44. Но вот в полуфинале крупно уступили Японии – 35:45.
В дальнейшем нашим ребятам предстоял бой за третье место, и тут они успешно справились с задачей – обошли сборную Венгрии со счетом 45:42. Честь России вместе с Анатолием Костенко защищали Павел Граудынь (Москва), Кирилл Тюлюков (Нижегордская область) и Ярослав Борисов (Пензенская область). Победу в этом виде программы праздновали французы, которые в финале взяли верх над японцами, оставив им серебро.
Российские фехтовальщики выступали на международной арене под своей национальной символикой. Оба новосибирских медалиста – воспитанники ГАУ ДО НСО «Спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию заслуженного тренера РСФСР Бориса Писецкого». Кирилла Онищука подготовили заслуженный тренер России Сергей Довгошея, тренеры Надежда Шептикина и Олеся Ончукова. Анатолий Костенко – подопечный Егора Южакова.
Комментарии (0)