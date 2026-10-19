Новосибирские спортсмены — на пьедестале Кубка мира по фехтованию в Касабланке

Минувшие выходные принесли нам медали командных турниров. Так, в составе сборной РФ по шпаге Кирилл Онищук завоевал серебро. Этап Кубка мира в этом виде оружия проходил 15–18 октября в Касабланке (Марокко). В личном зачете никто из наших мужчин не смог пробиться в призы, а вот в командном российский квартет показал достойную, уверенную борьбу, которую завершил на второй ступени пьедестала.

Сначала наши атлеты одолели в непростой схватке сборную Узбекистана – 45:41. Затем пошла еще более драматичная битва со Швейцарией, которая в мужской шпаге сегодня является лидером мирового рейтинга. В ходе событий вперед вырывалась то одна команда, то другая. После девятого боя счет был равным – 36:36. Лишь после этого Дмитрий Швелидзе из Подмосковья смог переломить ход борьбы и подвел россиян к четвертьфиналу – 45:38.