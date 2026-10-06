Золото из Греции: новосибирский спортсмен победил на первенстве мира по самбо

Молодежное первенство мира по самбо собрало рекордное для истории ФИАС количество стран – 713 спортсменов из 40 государств вышли на ковры, чтобы побороться за 55 комплектов наград.

В весовой категории свыше 98 кг сборную России представлял Денис Кулигин. В первой же схватке воспитанник Алексея Мордвинова встретился с самбистом из Узбекистана Саддамом Курбановым. Схватка завершилась со счётом 1:0. Новосибирская региональная федерация самбо отмечает, что Денису пришлось отбивать атаки соперника до последних секунд.

В четвертьфинале новосибирца ждал серьезный соперник, победитель Первенства Европы 2026 года Георгий Кашибадзе из Грузии. Здесь Денис уже действовал острее: сначала заработал два балла, затем провел болевой на ногу. Итог – 10:0 и досрочная победа Кулигина.

В полуфинале соперником нашего атлета стал представитель Казахстана Ерасыл Сатинбек. Схватка получилась напряженной и завершилась с минимальным перевесом в пользу Дениса – 1:0. На второй минуте он выиграл рабочую руку, подготовил атаку и выполнил свой фирменный бросок через спину с колен.

А дальше – финал и соперник, которого Денис знает особенно хорошо. Артём Куциух из Беларуси. Это была уже третья финальная встреча спортсменов на мировом первенстве. В 2024 году победу одержал Денис Кулигин, в 2025-м сильнее оказался Артём Куциух. В 2026-м история получила продолжение. На этот раз снова победил Денис. Финальная схватка проходила в эффектной борьбе. Куциух ушел в оборону, а Кулигин получил преимущество за активность. Этого минимального перевеса оказалось достаточно для победы.