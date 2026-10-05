Новосибирские спортсмены завоевали 57 медалей на международных соревнованиях по киокусинкай

Один из самых крупных турниров по киокусинкай приходили 3 и 4 октября в Новосибирске на площадке регионального центра волейбола «Локомотив-Арена».По итогам турнира новосибирские спортсмены показали высокий уровень подготовки. Успех стал закономерным результатом системной работы: школа киокусинкай в Новосибирской области по праву считается одной из сильнейших в России, а сам вид спорта – одним из наиболее популярных в регионе.



«Мемориал Андрея Якутова – это не просто турнир, а значимое событие, которое объединяет спортсменов из разных стран и регионов, демонстрируя силу и традиции этого вида спорта. Высокий уровень конкуренции лишь подчёркивает ценность каждой завоёванной награды, и я рад, что этот турнир ежегодно собирает большое количество участников», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе церемонии открытия.