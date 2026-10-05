Новосибирские спортсмены завоевали 57 медалей на международных соревнованиях по киокусинкай

Ставший уже традиционным, мемориал Якутова собрал на одной площадке взрослых и юных спортсменов из 26 регионов России и 15 стран мира.
Один из самых крупных турниров по киокусинкай приходили 3 и 4 октября в Новосибирске на площадке регионального центра волейбола «Локомотив-Арена».По итогам турнира новосибирские спортсмены показали высокий уровень подготовки. Успех стал закономерным результатом системной работы: школа киокусинкай в Новосибирской области по праву считается одной из сильнейших в России, а сам вид спорта – одним из наиболее популярных в регионе.
«Мемориал Андрея Якутова – это не просто турнир, а значимое событие, которое объединяет спортсменов из разных стран и регионов, демонстрируя силу и традиции этого вида спорта. Высокий уровень конкуренции лишь подчёркивает ценность каждой завоёванной награды, и я рад, что этот турнир ежегодно собирает большое количество участников», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в ходе церемонии открытия.
В международных соревнованиях приняли участие более опытные спортсмены – юноши и девушки, юниоры и юниорки, мужчины и женщины – всего 997 участников из 15 стран мира. На всероссийских соревнованиях свое мастерство на татами оспаривали мальчики и девочки – 225 юных бойцов в возрастной категории 10–11 лет из 26 регионов России.
История турнира началась с 1992 года, тогда она был проведен впервые в память об Андрее Якутове – одном из первых спортсменов и тренеров, стоявшем у истоков развития киокусинкай в Новосибирской области. На тот момент он был межрегиональным и собирал около 200 участников. В 2019 году статус соревнований был повышен до международного, и с тех пор «Мемориал Андрея Якутова» ежегодно собирает больше тысячи спортсменов. Соревнования проводятся в соответствии с единым календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Министерства спорта Российской Федерации на 2026 год.
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