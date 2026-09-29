Продуктивно сыграли в Dota и CS: новосибирцы взяли восемь медалей на всероссийском турнире по компьютерному спорту

Кубок Культуры входит в серию турниров Лиги компьютерного спорта «Квазар». Матчи в «тактическом трёхмерном бое» (CS 2), и на «боевой арене» (Dota 2) проходили с августа по сентябрь. Соревнования собрали 547 участников из 44 учебных заведений. Больше всего участников представили Новосибирск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, Омск и Челябинск. В активе новосибирских команд по итогу — два золота, три серебра и три бронзы.

Несколько сезонов подряд сборная Новосибирского авиационного технического колледжа (НАТК) – гроза Лиги колледжей в Dota 2. Очередное золото регулярного кубка для ребят – как новая галочка в списке. В Кубке Культуры студенты обыграли 10 колледжей и университетов России.

Среди университетов заметно выделяется сборная НГТУ (НЭТИ). Даже самые опытные и титулованные сборные опасаются встречаться с нашими спортсменами в CS 2. Обновленный состав провел 31 матч и проиграл всего 3 раза. Очередное золото высшего дивизиона – в копилке технического университета.