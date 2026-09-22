Прыжок веры: новосибирский гимнаст стал трехкратным призером чемпионата России по прыжкам на батуте

В Краснодаре завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. Три медали соревнований завоевал новосибирский гимнаст Фёдор Сорокин. Он стал первым новосибирским прыгуном, поднявшимся на пьедестал национального чемпионата в олимпийском виде – индивидуальных прыжках на батуте.

Чемпионат России по прыжкам на батуте являлся одним из главных стартов сезона. Турнир был основным этапом отбора в национальную команду для участия в чемпионате мира.

Наш 18-летний спортсмен Фёдор Сорокин – один из самых молодых спортсменов среди лидеров прыжков на батуте. На протяжении последнего сезона он быстро прогрессирует. Воспитанник Александра Дегтярёва и Елена Перескоковой имеет один из самых высоких коэффициентов сложности в своих программах, и на последних стартах он существенно добавил в стабильности.

В индивидуальных прыжках Фёдор Сорокин уступил только Кириллу Козлову из Татарстана. В финале новосибирский спортсмен сумел выполнить все запланированные прыжки, а вот его конкуренты допустили грубые ошибки.