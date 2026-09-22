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Прыжок веры: новосибирский гимнаст стал трехкратным призером чемпионата России по прыжкам на батуте

Благодаря успешным выступлениям 18-летний Федор Сорокин отобрался в национальную команду для участия в чемпионате мира, который примет китайский Нанкин.

В Краснодаре завершился чемпионат России по прыжкам на батуте. Три медали соревнований завоевал новосибирский гимнаст Фёдор Сорокин. Он стал первым новосибирским прыгуном, поднявшимся на пьедестал национального чемпионата в олимпийском виде – индивидуальных прыжках на батуте.

Чемпионат России по прыжкам на батуте являлся одним из главных стартов сезона. Турнир был основным этапом отбора в национальную команду для участия в чемпионате мира.

Наш 18-летний спортсмен Фёдор Сорокин – один из самых молодых спортсменов среди лидеров прыжков на батуте. На протяжении последнего сезона он быстро прогрессирует. Воспитанник Александра Дегтярёва и Елена Перескоковой  имеет один из самых высоких коэффициентов сложности в своих программах, и на последних стартах он существенно добавил в стабильности.

В индивидуальных прыжках Фёдор Сорокин уступил только Кириллу Козлову из Татарстана. В финале новосибирский спортсмен сумел выполнить все запланированные прыжки, а вот его конкуренты допустили грубые ошибки.

В синхронных прыжках в соревнованиях мужских дуэтов Фёдор Сорокин выступал вместе с Данилой Касимовым из Санкт-Петербурга. Тренеры объединили прыгунов в начале этого сезона, в июне российская пара стала второй на Кубке мира, а сейчас уверенно опередила всех оппонентов на чемпионате России.

В соревнованиях смешанных дуэтов Фёдор Сорокин выступал вместе  Марией Михайловой из Краснодарского края. Молодые спортсмены опередили более опытных оппонентов, включая заслуженного мастера спорта из Москвы и уступили только паре из Санкт-Петербурга.

Интересно, что среди всех участников чемпионата России только Фёдор Сорокин выиграл медали в трёх видах соревнований. Успех воспитанника прокомментировала старший тренер сборной Новосибирской области по прыжкам на батуте Елена Перескокова:

– Фёдор хорошо выполнил свои сложные программы. На этапе квалификации были небольшие погрешности, но чем дальше он шёл по турниру, тем лучше выступал. Он отобрался в сборную России и выступит в синхронных прыжках на чемпионате мира среди сильнейших спортсменов, а в индивидуальных прыжках Фёдор выступит на первенстве мира в возрастной группе до 21 года.

Чемпионат и первенство мира по прыжкам на батуте пройдут в китайском городе Нанкин с 4 по 8 ноября. Наша сборная будет выступать под российским флагом.

Фото Федерации гимнастики России

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