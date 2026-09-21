Новосибирские каратисты завоеали шесть медалей на чемпионате страны

Эти соревнования стали отборочными для включения спортсменов в состав сборной России — с перспективой на участие в международных стартах, включая чемпионат Европы, в 2027 году.
Юрик Оганнисян выступал в весовой категории 67 кг, его соперником по финалу стал хозяин соревнований – мастер спорта России Евгений Сон. 24-летний новосибирец довольно легко справился с сахалинским атлетом, который на год его помладше. Исход поединка – 12:4 в нашу пользу. Тренируют чемпиона Исламутдин Эльдарушев и Дмитрий Шатохин.
Сборная Новосибирской области добавила себе в копилку на сахалинской аране бронзовые награды. В личном турнире их завоевали Кирилл Ковалев (кумитэ, весовая категория свыше 84 кг), Юлианна Перминова и Адриана Вялова (обе – ката).
В команде (дисциплина «ката – группа) бронзовым призером стала женская сборная региона в составе Юлианы Перминовой, адрианы Вяловой, Ксении Кокаревой и Дарьи Говор. Аналогичный результат в том же виде программы у наших мужчин – Кирилла Москалева, Ивана Москвичева, Ильи Плужникова и Дениса Сидоренко.
Наконец третье место у нас – в командном зачете по итогам кумитэ. Честь команды защищали Юрик Оганнисян, Кирилл Ковалев, Александр Казаков, Захар Гермик, Даниил коронатов, Егор Белоусов и Михаил Буевич.
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