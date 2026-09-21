Новосибирские каратисты завоеали шесть медалей на чемпионате страны

Юрик Оганнисян выступал в весовой категории 67 кг, его соперником по финалу стал хозяин соревнований – мастер спорта России Евгений Сон. 24-летний новосибирец довольно легко справился с сахалинским атлетом, который на год его помладше. Исход поединка – 12:4 в нашу пользу. Тренируют чемпиона Исламутдин Эльдарушев и Дмитрий Шатохин.

Сборная Новосибирской области добавила себе в копилку на сахалинской аране бронзовые награды. В личном турнире их завоевали Кирилл Ковалев (кумитэ, весовая категория свыше 84 кг), Юлианна Перминова и Адриана Вялова (обе – ката).