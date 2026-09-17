В Дзержинском районе Новосибирска построили футбольный манеж площадью более 11 тысяч «квадратов»

В новом манеже на улице Авиационной расположено большое футбольное поле с искусственным покрытием размером 90 на 45 метров. Помещение оснащено системой трансформации пространства с возможностью разделения футбольного поля на 6 отдельных площадок. Манеж в Дзержинском районе расширит возможности подготовки футбольного резерва в Новосибирской области, отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов:

– Футбол – один из самых популярных видов спорта в Новосибирской области. В спортивных школах занимаются тысячи детей. В зимнее время основной тренировочной базой является манеж «Заря», однако его возможностей не хватает. Манеж позволит улучшить качество подготовки нашего футбольного резерва. Здесь будут тренироваться и команды футбольной академии нашего клуба «Сибирь». Спортивные объекты, построенные по областному закону о масштабных инвестиционных проектах, помогают подготовке резерва и в других видах спорта. Инвесторы видят, что популярность физкультуры и спорта растёт, они вкладывают средства в строительство спортивных объектов, и это выгодно и бизнесу, и спортивным школам и жителям нашего региона, – подчеркнул Сергей Ахапов.