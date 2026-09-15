Новосибирец взял золото на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании

Георгий Шихалеев участвовал в соревнованиях смешанных пар, выступая дуэтом с москвичкой Дарьей Элашвили.
Чемпионат мира принимал 8–14 сентября город Памплона (Испания). Борьбу в различных дисциплинах вели 355 спортсменов из 32 стран. Сборная России выступала под своей национальной символикой: Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла в этом году ограничения, обеспечив полноценный допуск наших спортсменов к мировым стартам.
Российские аэробисты вернулись на международную арену после пятилетнего перерыва, возникшего из-за санкций. Но тут же доказали, что они в полном порядке, отлично подготовлены и конкурентоспособны, что подтвердило первое общекомандное место по итогам чемпионата! А золото среди смешанных пар наши соотечественники не завоевывали аж 24 года. Теперь означенные герои достойно размочили эту засуху!
После квалификационного тура Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили занимали восьмое место – последнее, которое позволяет пройти в финал. Казалось бы, чуда ничто не предвещало. «Однако в финале Григорий Шихалеев и Дарья Элашвили выдали выступление всей своей жизни», – эта фраза, как теперь говорят, завирусилась на разных интернет-порталах. Они действительно сотворили чудо и возглавили пьедестал, набрав 19,700 баллов. Добавим к тому же, что пара сформирована всего лишь месяц назад...
Серебро досталось Мадине Мустафаевой и Владимиру Долматову (Азербайджан), у них в активе 19,600 балла. Тройку лидеров замкнул итальянский дуэт, Лукреция Рексепи и Матео Фалера (19,550 балла).
Медалистом из Испании вернулся еще один новосибирский спортсмен: Кирилл Тимофеев в составе сборной России завоевал бронзу в дисциплине «гимнастическая платформа».
Комментарии (0)