Новосибирец взял золото на чемпионате мира по спортивной аэробике в Испании

Чемпионат мира принимал 8–14 сентября город Памплона (Испания). Борьбу в различных дисциплинах вели 355 спортсменов из 32 стран. Сборная России выступала под своей национальной символикой: Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) сняла в этом году ограничения, обеспечив полноценный допуск наших спортсменов к мировым стартам.

Российские аэробисты вернулись на международную арену после пятилетнего перерыва, возникшего из-за санкций. Но тут же доказали, что они в полном порядке, отлично подготовлены и конкурентоспособны, что подтвердило первое общекомандное место по итогам чемпионата! А золото среди смешанных пар наши соотечественники не завоевывали аж 24 года. Теперь означенные герои достойно размочили эту засуху!