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Новосибирская легкоатлетка Мария Ермакова стала двукратной чемпионкой России на дистанции 10 000 метров

На прошедшем чемпионате это была самая длинная дистанция, и наша спортсменка продемонстрировала лучший результат сезона — 33:26.97.

Новосибирские легкоатлеты завоевали золото и серебро на чемпионате России, который состоялся в Екатеринбурге.

Мария Ермакова стала двукратной чемпионкой России на дистанции 10 000 метров. Это самая длинная дистанция чемпионата. Спортсменка финишировала за 33:26.97 — лучший результат сезона. На последних кругах Мария обошла лидера российского сезона Анну Мокину и выиграла у нее три секунды. 

Олег Сомов завоевал серебро на дистанции 3 000 метров с препятствиями. Результат спортсмена — 8:36.34, что стало его личным рекордом.

Тренирует обоих спортсменов Сергей Наумов.

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