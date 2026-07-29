Новосибирская легкоатлетка Мария Ермакова стала двукратной чемпионкой России на дистанции 10 000 метров

Новосибирские легкоатлеты завоевали золото и серебро на чемпионате России, который состоялся в Екатеринбурге.

Мария Ермакова стала двукратной чемпионкой России на дистанции 10 000 метров. Это самая длинная дистанция чемпионата. Спортсменка финишировала за 33:26.97 — лучший результат сезона. На последних кругах Мария обошла лидера российского сезона Анну Мокину и выиграла у нее три секунды.