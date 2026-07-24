Новосибирец Антон Кулятин завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения

В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения, объединивший более атлетов из тридцати регионов страны.

Триумфатором соревнований стал наш спортсмен, представитель «НЦВСМ» (Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства), Антон Кулятин — заслуженный мастер спорта и паралимпийский чемпион. Он продемонстрировал выносливость и профессионализм, завоевав сразу пять наград: индивидуальное золото на дистанции 800 метров, золото на дистанциях 1500 и 5000 метров (в роли лидера для атлета Фёдора Рудакова).

Кроме того, в копилке достижений новосибирского чемпиона — серебряная медаль на дистанции 400 метров и бронза на 1500 метров.