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Новосибирец Антон Кулятин завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения

В том числе титулованный паралимпиец взял индивидуальное золото на дистанции 800 метров.

Антон Кулятин (на фото справа)
архивы пресс-служб

Антон Кулятин (на фото справа)

В Челябинске завершился чемпионат России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения, объединивший более атлетов из тридцати регионов страны.

Триумфатором соревнований стал наш спортсмен, представитель «НЦВСМ» (Новосибирский Центр Высшего Спортивного Мастерства), Антон Кулятин — заслуженный мастер спорта и паралимпийский чемпион. Он продемонстрировал выносливость и профессионализм, завоевав сразу пять наград: индивидуальное золото на дистанции 800 метров, золото на дистанциях 1500 и 5000 метров (в роли лидера для атлета Фёдора Рудакова).

Кроме того, в копилке достижений новосибирского чемпиона — серебряная медаль на дистанции 400 метров и бронза на 1500 метров.

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