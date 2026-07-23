Сибирский фестиваль бега-2026 пройдет в обновленном формате — какие новшества ждут участников?

В Новосибирской области 12 сентября состоится традиционный сибирский фестиваль бега, главным событием которого станет XXIX полумарафон памяти Александра Раевича. В текущем году планируются новый формат привычной дистанции, дополнительный вид программы и связанный с этим рост числа участников. Подробнее о мероприятиях рассказали 23 июля в рамках пресс-конференции.

«Самое ожидаемое легкоатлетическое мероприятие состоится в Новосибирске в двадцать девятый раз. В следующем году состоится юбилей, и мы с организаторами планируем достойно встретить эту яркую дату. Безусловно, предстоящий фестиваль бега также готовит нам много интересного – это будет настоящий праздник спорта и активного образа жизни, со всеми сопутствующими мероприятиями, с массой забегов на различные дистанции для взрослых и детей, с большой культурно-развлекательной программой. Очень здорово, что наряду с профессиональными спортсменами на старт выходят любители. Каждый может выбрать дистанцию по себе, а также вместе с друзьями-коллегами поучаствовать в корпоративной эстафете», – отметил министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов.



О новшествах фестиваля текущего года в своем выступлении рассказал президент Федерации легкой атлетики Новосибирской области Дмитрий Малахов. «В этом году полумарафонцы впервые будут одолевать свои километры не в пять и не в шесть кругов, как раньше, а в четыре. Потому что сам круг мы нарастили, задействовали дополнительные участки центра города, тем самым обеспечив больший простор для бегунов на трассе. Кроме того, у нас появится новая дистанция – пять километров, где также будут вручаться медали всем финиширующим. Трассы будут перемерены, и в ближайшее время мы получим сертификат AIMS – Ассоциации международных марафонов и пробегов. Эти новшества позволят увеличить число участников фестиваля еще примерно на две тысячи человек», – подчеркнул он.



В 2025 году на старты всех фестивальных дистанций вышло порядка 15 000 взрослых и детей, в том числе полумарафон и «десятку» одолевали три тысячи бегунов. А нововведенная в 2026-м «пятерка» позволит охватить еще большее количество участников, на данный момент на эту дистанцию распродано уже больше половины слотов.



Помимо этого, фестиваль сохранит свои прежние дистанции. Так, состоятся традиционный чемпионат ползунков для самых маленьких героев, старты «Детской лиги» для дошкольников, забеги на 1,5 км для молодежи и детей 2012–2018 гг. р., а также на 3 км – для участников 2009–2011 гг. р. и всех желающих. Готовится к проведению корпоративная эстафета (дистанция 21,1 км, разделенная на пять этапов). Эта гонка пройдет в двух лигах: А – для профессионалов и Б – для любительских команд.