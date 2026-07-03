Новосибирск впервые примет чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги»

Чемпионат на площадке «Локомотив Арены» соберет около 300 атлетов из 45 регионов страны. Приедут сильнейшие мастера, которые прошли отбор на окружных турнирах, среди них немало титулованных бойцов, многократных чемпионов мира. Высочайший уровень конкуренции отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:

– Отбор к чемпионату мира – это очень ответственно. Есть уверенность, что новосибирцы займут места в сборной Российской Федерации и будут защищать честь нашей страны на высочайшем мировом уровне. С 2015 года грэпплинг развивается в Новосибирской области. За эти годы более, чем в 30 залах на территории региона это направление обосновалось. Около 1500 спортсменов занимаются грэпплингом, и наши борцы имеют с своём активе победы на чемпионатах России, Европы и мира.