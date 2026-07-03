Новосибирск впервые примет чемпионат России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги»

Соревнования станут отборочными для участия в чемпионате мира.
Чемпионат на площадке «Локомотив Арены» соберет около 300 атлетов из 45 регионов страны. Приедут сильнейшие мастера, которые прошли отбор на окружных турнирах, среди них немало титулованных бойцов, многократных чемпионов мира. Высочайший уровень конкуренции отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:
– Отбор к чемпионату мира – это очень ответственно. Есть уверенность, что новосибирцы займут места в сборной Российской Федерации и будут защищать честь нашей страны на высочайшем мировом уровне. С 2015 года грэпплинг развивается в Новосибирской области. За эти годы более, чем в 30 залах на территории региона это направление обосновалось. Около 1500 спортсменов занимаются грэпплингом, и наши борцы имеют с своём активе победы на чемпионатах России, Европы и мира.
Грэпплинг является молодым и перспективным видом спорта. Он объединяет принципы и правила вольной, греко-римской борьбы, а также самбо. В грэпплинге разрешены броски, болевые приёмы. Отличительной особенностью грэпплинга является стремление закончить поединок досрочно, с помощью болевого или удушающего приёма.Есть две дисциплины - грэпплинг (форма одежды - шорты и футболка-рашгард) и грэпплинг-ги (форма одежды - кимоно). Форма одежды определяет разную технику проведения приёмов.
Признанным лидером грэпплинга в России является команда Дагестана. В 2020 году борцы с Северного Кавказа впервые в истории не сумели стать первыми в общекомандном зачёте. Тогда их опередила сборная Новосибирской области, завоевавшая 12 медалей, 7 из них золотых. Сейчас задачи хозяев скромнее. По словам президента федерации спортивной борьбы Новосибирской области Сергея Сёмки, наша команда рассчитывает на победы в трёх весовых категориях.
Схватки чемпионата России пройдут 4 июля (грэпплинг) и 5 июля (грэпплинг-ги). Начало поединков в 10.00. В субботу в 18.00 состоится церемония открытия соревнований, после чего состоятся финалы первого дня. 5 июля финальная часть в грэпплинг-ги начнётся в 18.00.
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