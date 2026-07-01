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Новосибирские атлеты завоевали три медали на чемпионате мира по подводному спорту в Южной Корее

В общекомандном зачете сборная России заняла первое место.

sport.nso.ru

На чемпионате мира по подводному спорту российские спортсмены принимали участие в нейтральном статусе под флагом международной Федерации подводного спорта (CMAS).  В составе нашей команды выступали три спортсмена Новосибирской области: мастера спорта России международного класса: Арсений Десятов, Елизавета Купрессова и мастер спорта России Софья Дорогавцева.

На дистанции 400 метров (плавание в ластах) в борьбе за медали соперничали две спортсменки из России и две из Украины. Елизавета Купрессова с первых метров вышла в лидеры и постепенно довела отрыв почти до четырёх секунд. На финише воспитанница Анастасии Глухих чуть сбавила темп и финишировала в «золотом одиночестве», опередив соперниц из Украины на 2,51 и 4,02 секунды соответственно.

sport.nso.ru

На дистанции 800 метров Елизавета Купрессова на первой части дистанции уступала соперницам из России, Греции и Италии. На отметке 300 метров она вышла в лидеры и стала наращивать отрыв. За 100 метров до финиша она опережала соперниц более, чем на две секунды, но не сумела удержать преимущество. Оппонентка из Украины набрала темп и опередила нашу спортсменку на 0,82 секунды.

Арсений Десятов завоевал бронзовую медаль в «финишной лотерее» на дистанции 50 метров в классических ластах. Новосибирский пловец уступил 0,73 секунды лидеру из Венгрии. От серебряного призёра из Польши его отделили 0,25 секунд, а вот в борьбе за бронзу три пловца разместились в двух сотых секунды. Арсений Десятов на 0,01 секунды опередил партнёра по сборной России и ещё на 0,01 секунды отстал пловец из Кореи.

На дистанции 400 метров в классических ластах Софья Дорогавцева финишировала четвёртой. До отметки 250 метров она держалась в тройке, однако затем не выдержала темпа лидеров и отстала на 2,42 секунды от третьего места.

Новосибирские спортсмены завоевали три медали чемпионата мира по подводному спорту:

1 место – Елизавета Купрессова (400 метров плавание в ластах)

2 место – Елизавета Купрессова (800 метров плавание в ластах)

3 место – Арсений Десятов (50 метров плавание в классических ластах)

В общекомандном зачете сборная России заняла уверенное первое место, опередив команды Венгрии и Южной Кореи.

 

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