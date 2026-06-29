Проверили себя на прочность: более 3 тысяч новосибирцев приняли участие в экстремальном забеге с препятствиями «Гонка Героев»

Также в рамках «Гонки героев» проходили Всероссийский чемпионат по гонкам с препятствиями и чемпионат Новосибирской области по гонкам с препятствиями, победителями в которых стали:

1 место – Александр Курлыков (0:42:02) в чемпионате НСО и Виктор Суханов (0:42:13) во всероссийском чемпионате,

2 место – Родион Быканов (0:46:13),

3 место – Александр Пашков (0:48:23)

В церемонии торжественного открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища полковник Евгений Коляда и региональный представитель «Лиги героев» в Новосибирске Николай Кувикин.

— Поздравляем с одним из самых ожидаемых летних событий – военно-спортивным мероприятием «Гонка героев»! Кто-то сегодня бежит первый раз, для кого-то такие соревнования уже стали образом жизни. Это событие является знаковым для нашего города, ведь здесь любой житель может проверить свои показатели выносливости, физической подготовленности, силы воли и силы духа и, самое главное, научиться командной собранности и поддержке друг друга. Сегодня в гонке примет участие и команда Министерства спорта региона и других органов исполнительной власти, и это здорово, потому что мы не только поддерживаем такие события, но и сами готовы находиться в эпицентре самых нелегких и ярких событий области! Еще раз всех поздравляю с этим праздником спорта и наступающим днем города! Удачи на трасе!, - напутствовал всех участников перед стартом Сергей Ахапов.

В старте корпоративных команд приняло участие более 130 команд из крупнейших компаний Сибири и не только. С каждым годом их становится все больше и больше и это действительно радует, что работодатели выбирают для своих сотрудников активные виды отдыха и командообразования.

На протяжении всего мероприятия для участников Гонки и их болельщиков работала фан-зона. Там можно было принять участие в массовой разминке и других спортивных активностях от партнёров мероприятия, а также отдохнуть в зоне восстановления и перекусить на полевой кухне.