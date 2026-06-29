Проверили себя на прочность: более 3 тысяч новосибирцев приняли участие в экстремальном забеге с препятствиями «Гонка Героев»

Участников гонки ждала трасса протяженностью почти 8 километров и 32 испытания на силу и выносливость.
27 июня в преддверии празднования Дня города в Новосибирске на полигоне НВВКУ в Кольцово прошла «Гонка Героев». В этом году провести свой выходной активно и в компании единомышленников выбрали более тысяч участников. Ни жара, ни ливень не смутили будущих героев – до старта дошло более 90% зарегистрировавшихся.
Участников гонки ждала трасса длиной почти 8 км и 32 испытания на силу и выносливость. Полоса препятствий включала в себя традиционные рукоходы разной сложности. Многочисленные рвы, невыносимые горки, преграды из воды и грязи затрудняли прохождение дистанции, а чтобы достичь финиша, нужно было проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из брёвен и проползти в проеме между шинами. Кульминацией гонки вновь стало восхождение на «Эверест» – восьмиметровую горку с канатами с вертикальным подъемом, после которого каждого участника ожидала памятная медаль в форме металлического жетона. Погода также испытывала участников на выносливость: в начале, обжигая палящим солнцем, а после обеда – поливая обильным ливнем, который прибавил количество грязи и сложности прохождения трассы, получилось настоящая проверка на прочность для команд, стартовавших в последней 20ке.
В этот день на полигоне НВВКУ проходил чемпионат «Гонки героев». В категории PRO среди мужчин победителями и призёрами стали:
1 место – Александр Курлыков (0:42:02),
2 место – Вячеслав Якуба (0:50:44),
3 место – Константин Савин (0:51:00);
Среди женщин в категории AGE лучшие результаты показали:
Татьяна Коган (01:17:18) в возрастной группе 40+ лет,
Алина Шматко (01:28:30) в возрастной группе 35-39 лет,
Альбина Коптяева (01:30:18) в возрастной группе 30-34 лет.
Также в рамках «Гонки героев» проходили Всероссийский чемпионат по гонкам с препятствиями и чемпионат Новосибирской области по гонкам с препятствиями, победителями в которых стали:
1 место – Александр Курлыков (0:42:02) в чемпионате НСО и Виктор Суханов (0:42:13) во всероссийском чемпионате,
2 место – Родион Быканов (0:46:13),
3 место – Александр Пашков (0:48:23)
В церемонии торжественного открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, заместитель начальника Новосибирского высшего военного командного ордена Жукова училища полковник Евгений Коляда и региональный представитель «Лиги героев» в Новосибирске Николай Кувикин.
— Поздравляем с одним из самых ожидаемых летних событий – военно-спортивным мероприятием «Гонка героев»! Кто-то сегодня бежит первый раз, для кого-то такие соревнования уже стали образом жизни. Это событие является знаковым для нашего города, ведь здесь любой житель может проверить свои показатели выносливости, физической подготовленности, силы воли и силы духа и, самое главное, научиться командной собранности и поддержке друг друга. Сегодня в гонке примет участие и команда Министерства спорта региона и других органов исполнительной власти, и это здорово, потому что мы не только поддерживаем такие события, но и сами готовы находиться в эпицентре самых нелегких и ярких событий области! Еще раз всех поздравляю с этим праздником спорта и наступающим днем города! Удачи на трасе!, - напутствовал всех участников перед стартом Сергей Ахапов.
В старте корпоративных команд приняло участие более 130 команд из крупнейших компаний Сибири и не только. С каждым годом их становится все больше и больше и это действительно радует, что работодатели выбирают для своих сотрудников активные виды отдыха и командообразования.
На протяжении всего мероприятия для участников Гонки и их болельщиков работала фан-зона. Там можно было принять участие в массовой разминке и других спортивных активностях от партнёров мероприятия, а также отдохнуть в зоне восстановления и перекусить на полевой кухне.
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