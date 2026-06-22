Самые быстрые сабли: Новосибирские фехтовальщицы стали чемпионками Европы

Наши саблистки Алина Михайлова и Анастасия Шорохова завоевали командное золото в составе сборной России.
События развернулись 16–21 июня во французском Антони. Вместе с Алиной и Анастасией поднялись на высшую ступень пьедестала москвичка Александра Михайлова и прославленная фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян (Московская область), которая до этого завоевала личное серебро чемпионата Европы.
Борьбу в команде российские саблистки начали с четвертьфинала, где выиграли у сборной Испании – 45:38.
Как сообщает Федерация фехтования России, очень непросто складывалась полуфинальная встреча с командой Венгрии. После шести боев россиянки уступали – 20:30. Но затем Александра Михайлова обыграла Анну Шпис – 10:5, а Яна Егорян, взяв верх над Лукой Сюч – 10:3, вывела россиянок вперед – 40:38.
Наконец, Алина Михайлова нанесла пять безответных ударов Шугар-Катинке Баттаи. И зафиксировала тем самым победу российской сборной – 45:38.
В финале соперницами россиянок стали французские саблистки. Мало того, что сегодня они являются лидерами мирового рейтинга, так еще и выступать им довелось в родных стенах, получая соответствующую поддержку.
Пусть и начался поединок с победы Сары Бальцер над Яной Егорян – 5:3. Но следом наши выиграли пять боев подряд, обеспечив тем самым просто феноменальный разрыв в счете – 30:16. После чего, до самого конца встречи, наша команда уже ни разу не отдала преимущества соперницам.
Заключительный бой финального турнира начался с того, что Бальцер нанесла шесть успешных ударов Алине Михайловой. Однако сибирячка сумела «перезагрузиться», и решающий маневр остался за ней. Алина, усыпив отчасти бдительность конкурентки, нанесла ей пять ударов, пропустив лишь один. Этого для победы россиянок было вполне достаточно. Встреча завершилась нашей победой – 45:39.
Таким образом мы доказали в очередной раз, что наша отечественная фехтовальная, в частности сабельная школа остается одной из сильнейшей в мире.
Подготовили Алину Михайлову и Анастасию Шорохову заслуженный тренер России Егор Южаков и тренер Адиля Самигуллина.
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