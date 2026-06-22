Самые быстрые сабли: Новосибирские фехтовальщицы стали чемпионками Европы

События развернулись 16–21 июня во французском Антони. Вместе с Алиной и Анастасией поднялись на высшую ступень пьедестала москвичка Александра Михайлова и прославленная фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян (Московская область), которая до этого завоевала личное серебро чемпионата Европы.

Борьбу в команде российские саблистки начали с четвертьфинала, где выиграли у сборной Испании – 45:38.

Как сообщает Федерация фехтования России, очень непросто складывалась полуфинальная встреча с командой Венгрии. После шести боев россиянки уступали – 20:30. Но затем Александра Михайлова обыграла Анну Шпис – 10:5, а Яна Егорян, взяв верх над Лукой Сюч – 10:3, вывела россиянок вперед – 40:38.

Наконец, Алина Михайлова нанесла пять безответных ударов Шугар-Катинке Баттаи. И зафиксировала тем самым победу российской сборной – 45:38.