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Новосибирский борец Александр Мелехов завоевал серебро на чемпионате в Бразилии

Наш атлет вошел в состав сборной России по греко-римской борьбе в весовой категории до 130 килограммов.

В Бразилии завершился чемпионат мира по единоборствам среди студентов. В соревнованиях по греко-римской борьбе выступал новосибирский атлет Александр Мелехов. Воспитанник Виктора Кузнецова и Сергея Андрусика уверенно шёл по турнирной дистанции, одержав три победы над борцами из Бразилии, Чехии и Турции.

В финале могучий спортсмен из Сибири уступил иранскому борцу Мортеза Алгхоси и в итоге стал серебряным призером.

В целом на счету наших студентов-классиков золото и четыре серебра. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Ирана, в ее составе шесть победителей чемпионата в греко-римской борьбе.

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