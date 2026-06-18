Новосибирский борец Александр Мелехов завоевал серебро на чемпионате в Бразилии

В Бразилии завершился чемпионат мира по единоборствам среди студентов. В соревнованиях по греко-римской борьбе выступал новосибирский атлет Александр Мелехов. Воспитанник Виктора Кузнецова и Сергея Андрусика уверенно шёл по турнирной дистанции, одержав три победы над борцами из Бразилии, Чехии и Турции.

В финале могучий спортсмен из Сибири уступил иранскому борцу Мортеза Алгхоси и в итоге стал серебряным призером.

В целом на счету наших студентов-классиков золото и четыре серебра. Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Ирана, в ее составе шесть победителей чемпионата в греко-римской борьбе.