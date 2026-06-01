Новосибирская спортсменка взяла бронзовую медаль на X Российско-китайских играх

Воспитанница Центра игровых видов спорта Софья Сыпко участвовала в личном турнире по бадминтону Российско-китайских молодежных летних игр, которые завершились в Калининградской области.

Под руководством тренеров-преподавателей Татьяны Зверевой и Екатерины Зверевой спортсменка в дуэте с Анастасией Голубевой завоевала бронзовую награду в женском парном разряде.