Новосибирская спортсменка взяла бронзовую медаль на X Российско-китайских играх

Воспитанница Центра игровых видов спорта Софья Сыпко участвовала в личном турнире по бадминтону Российско-китайских молодежных летних игр, которые завершились в Калининградской области.
Под руководством тренеров-преподавателей Татьяны Зверевой и Екатерины Зверевой спортсменка в дуэте с Анастасией Голубевой завоевала бронзовую награду в женском парном разряде.
В медальном зачете сборная нашей страны одержала победу, завоевав 53 золотые, 35 серебряных и 9 бронзовых медалей.
