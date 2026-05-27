В Новосибирске на Специальной Олимпиаде выступают особенные атлеты из 19 регионов страны

В центре «Заря» прошло открытие соревнований Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады. В этом году количество видов спорта увеличилось до четырёх. К танцевальном спорту и спортивной гимнастике добавились чир спорт и шашки, которые впервые представлены на таком уровне.

В соревнованиях Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады в нашем регионе участвуют около 330 спортсменов с особенностями интеллектуального развития, представляющих 19 регионов от Москвы до Красноярского края. Для особенных атлетов спорт является важнейшим инструментом социализации, подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:

– Для ребят, которые приехали сюда, соревнования Специальной Олимпиады – большое событие. Они не только оспаривают спортивные награды, они знакомятся с городом, обретают новых друзей, к ним приковано внимание, которого им не хватает в повседневной жизни. Всё это даёт спорт. Поэтому мы очень ответственно подходим к проведению соревнований Специальной Олимпиады. Не случайно третий год подряд наш регион получает право принимать эти масштабные старты. Турниры проходят в современных спортивных аренах, для участников и сопровождающих созданы комфортные условия, подготовлена экскурсионная программа, яркая церемония открытия. Наша задача, чтобы как можно особенных атлетов приходили в спорт.