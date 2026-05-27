В Новосибирске на Специальной Олимпиаде выступают особенные атлеты из 19 регионов страны

В центре «Заря» прошло открытие соревнований Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады. В этом году количество видов спорта увеличилось до четырёх. К танцевальном спорту и спортивной гимнастике добавились чир спорт и шашки, которые впервые представлены на таком уровне.
В соревнованиях Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады в нашем регионе участвуют около 330 спортсменов с особенностями интеллектуального развития, представляющих 19 регионов от Москвы до Красноярского края. Для особенных атлетов спорт является важнейшим инструментом социализации, подчеркнул министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:
– Для ребят, которые приехали сюда, соревнования Специальной Олимпиады – большое событие. Они не только оспаривают спортивные награды, они знакомятся с городом, обретают новых друзей, к ним приковано внимание, которого им не хватает в повседневной жизни. Всё это даёт спорт. Поэтому мы очень ответственно подходим к проведению соревнований Специальной Олимпиады. Не случайно третий год подряд наш регион получает право принимать эти масштабные старты. Турниры проходят в современных спортивных аренах, для участников и сопровождающих созданы комфортные условия, подготовлена экскурсионная программа, яркая церемония открытия. Наша задача, чтобы как можно особенных атлетов приходили в спорт.
Проведение всероссийских соревнований в Новосибирской области позволяет увеличить количество местных участников, показать другим ориентир – почему нужно приходить на тренировки и заниматься спортом. Наш регион два года принимал соревнования Всероссийской Специальной Олимпиады по спортивной гимнастике и танцевальному спорту, в этом году в программу добавились чир спорт и шашки. По словам заместителя генерального директора Специальной Олимпиады России Павла Кукушкина эти виды впервые вошли в программу Всероссийской спартакиады. Новосибирская область является одним из флагманов адаптивного чир спорта. Команды, которые подготовлены у нас, стали примером для других регионов, что и стало одной из причин включения этого вида в программу Всероссийской Специальной Олимпиады. Яркое выступление новосибирской команды по чир спорту стало украшением церемонии открытия соревнований.
Соревнования Специальной Олимпиады стартовали с дивизионирования. На этом этапе участники разбиваются по группам в соответствии со степенью нарушений здоровья. Это позволяет всем состязаться на равных с соперниками и выигрывать медали – даже спортсменам с наиболее сложными особенностями развития. Основная задача Специальной Олимпиады предоставить возможности для развития детей и взрослых с ментальными нарушениями. Соревнования позволяют им испытывать радость, выигрывать призы, больше встречаться с другими людьми и узнавать много нового.
