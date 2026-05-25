Вопреки пасмурной погоде новосибирцы вышли на старт: в городе состоялся юбилейный «ЗаБег.РФ»

23 мая в России состоялся Х юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В Новосибирске на старт полумарафона вышло рекордное количество человек — почти 5000, которых не испугала даже неласковая сибирская погода.

Во всех регионах «ЗаБег.РФ» стартовал ровно в 9:00 по московскому времени и собрал более 200 000 тысяч человек. В этом году вместе с Россией полумарафон пробежали еще 38 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан и другие. Там мероприятие прошло под названием «One Run», в нем приняло участие около 45 000 человек.