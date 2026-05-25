Вопреки пасмурной погоде новосибирцы вышли на старт: в городе состоялся юбилейный «ЗаБег.РФ»

Дождливая, холодная суббота не помешала спортивному празднику, в котором приняли участие почти 5 тысяч бегунов.
23 мая в России состоялся Х юбилейный Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В Новосибирске на старт полумарафона вышло рекордное количество человек — почти 5000, которых не испугала даже неласковая сибирская погода.
Во всех регионах «ЗаБег.РФ» стартовал ровно в 9:00 по московскому времени и собрал более 200 000 тысяч человек. В этом году вместе с Россией полумарафон пробежали еще 38 стран: Китай, Бразилия, Египет, Сербия, Белоруссия, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Камерун, Непал, Кыргызстан, Армения, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан и другие. Там мероприятие прошло под названием «One Run», в нем приняло участие около 45 000 человек.
В Новосибирске «ЗаБег.РФ» открыли самые молодые участники дистанции 1 км в 10:00 по местному времени, далее в 11:30 стартовали участники на 10 км, главная полумарафонская дистанция стартовала в 13:00 и в 16:00 состоялся завершающий и самый массовый старт на дистанцию 5 км. Маршрут полумарафона уже третий год подряд проходит вокруг недавно отстроенного здания многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена», с видом на прекрасную Обь и на высотки правобережья.
По итогам старта в Новосибирске наградили самых быстрых бегунов на всех дистанциях. В полумарафонском забеге на 21,1 км лучший результат среди мужчин показал Валерий Лукин (01:08:22) и Екатерина Смирнова в женском зачете, преодолев дистанцию за 01:17:43.
Комментарии (0)