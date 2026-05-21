Новосибирский спортсмен завоевал бронзу на первенстве мира по рукопашному бою

Чемпионат и первенство мира по рукопашному бою в Бишкеке собрали около 450 спортсменов из 27 стран. Впервые на столь высоком уровне выступал спортсмен из Новосибирской области. Иван Горбацевич получил право представлять сборную страны на главных международных стартах сезона. В Бишкеке Иван дебютировал на мировой арене. Он одержал две победы и уступил в полуфинале, завоевав бронзовую медаль первенства мира.

Бронзовый призер тренируется под руководством тренера Владислава Гриневского. Как отметили в клубе, медаль стала результатом многолетнего труда, огромной самоотдачи, железной дисциплины и стремления всегда идти только вперёд. Президент федерации рукопашного боя Новосибирской области Сергей Леонов отметил, что успех Ивана станет отличным примером для других юных рукопашников региона. Усердие, вера в тренера, последовательное движение к цели позволили нашему атлету выиграть в острой конкуренции на первенстве России, а затем развить успех на первенстве мира.