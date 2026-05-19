Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В Новосибирской области состоятся соревнования Всероссийской Специальной Олимпиады

С 25 по 30 мая наш регион примет соревнования по танцевальному спорту, спортивной гимнастике, чир спорту и шашкам.

В этом году программа Всероссийской Специальной Олимпиады расширилась, соответственно, увеличится количество спортсменов и гостей соревнований. На этом заострил внимание министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов на заседании организационного комитета соревнований. «Все ведомства, руководители спортивных учреждений подтвердили высокий уровень готовности. Мы предоставляем для соревнований наши лучшие спортивные объекты. В течение двух лет мы принимали два вида спорта в рамках Всероссийской Специальной Олимпиады – танцевальный спорт и спортивную гимнастику. В этом году количество видов расширилось до четырех. При этом турниры по чир спорту и шашкам впервые состоятся на таком уровне», – отметил он.
 
Соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады в Новосибирской области соберут более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Цель подобных стартов – способствовать социализации, интеграции людей с ментальными особенностями. Для них тренировки – это не только развитие физических возможностей, но и общение на языке спорта, заряд уверенности в себе. Проведение соревнований в Новосибирской области позволяет расширить круг местных участников. Около 130 наших атлетов выступят на стартах Специальной Олимпиады.
 
Соревнования по танцевальному спорту и чир спорту пройдут в Центре спортивной подготовки «Заря», по спортивной гимнастике — в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, по шашкам – в турнирном зале спортивной школы по шахматам. Церемония открытия состоится 26 мая в 18.00 в ЦСП «Заря». 

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: