В Новосибирской области состоятся соревнования Всероссийской Специальной Олимпиады

В этом году программа Всероссийской Специальной Олимпиады расширилась, соответственно, увеличится количество спортсменов и гостей соревнований. На этом заострил внимание министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов на заседании организационного комитета соревнований. «Все ведомства, руководители спортивных учреждений подтвердили высокий уровень готовности. Мы предоставляем для соревнований наши лучшие спортивные объекты. В течение двух лет мы принимали два вида спорта в рамках Всероссийской Специальной Олимпиады – танцевальный спорт и спортивную гимнастику. В этом году количество видов расширилось до четырех. При этом турниры по чир спорту и шашкам впервые состоятся на таком уровне», – отметил он.



Соревнования Всероссийской спартакиады Специальной Олимпиады в Новосибирской области соберут более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Цель подобных стартов – способствовать социализации, интеграции людей с ментальными особенностями. Для них тренировки – это не только развитие физических возможностей, но и общение на языке спорта, заряд уверенности в себе. Проведение соревнований в Новосибирской области позволяет расширить круг местных участников. Около 130 наших атлетов выступят на стартах Специальной Олимпиады.



Соревнования по танцевальному спорту и чир спорту пройдут в Центре спортивной подготовки «Заря», по спортивной гимнастике — в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, по шашкам – в турнирном зале спортивной школы по шахматам. Церемония открытия состоится 26 мая в 18.00 в ЦСП «Заря».