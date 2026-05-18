В Новосибирске завершился международный турнир по хоккею «Кубок Будущего-2026» — победила молодежная сборная России!

Соревнования дают возможность посмотреть в деле на сильнейшие молодежные команды и перспективных хоккеистов.
На площадке «Сибирь-Арены» прошел международный турнир по хоккею «Кубок Будущего-2026». В соревнованиях приняли участие сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Команды пришли поддержать более 10 тысяч любителей хоккея.
Заключительный матч за первое место на льду в Новосибирске провели молодежные сборные России и Беларуси U20. В третий раз сборная России U20 получила главный трофей этого международного турнира, одержав победу со счетом 5:0. Тройку призеров турнира замкнула сборная Студенческой хоккейной лиги, обыграв сборную России U18.
«Проведение этого турнира стало доброй традицией для Новосибирской области. Большое спасибо Федерациям хоккея России и Беларуси за участие в турнире, за поддержку. Не случайно турнир называется «Кубок будущего» – это реальный просмотр наших основных сборных. Уверен, что те ребята, которые выходили на лед, займут достойные места в основных составах сборных. Наш турнир прошел на высоком уровне, это экспертная оценка обеих федераций. Для жителей нашего региона – это еще одна прекрасная возможность окунуться в большой праздник хоккея», – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
