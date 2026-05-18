В Новосибирске завершился международный турнир по хоккею «Кубок Будущего-2026» — победила молодежная сборная России!

На площадке «Сибирь-Арены» прошел международный турнир по хоккею «Кубок Будущего-2026». В соревнованиях приняли участие сборная России U-20, сборная России U-18, сборная Беларуси U-20 и сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ). Команды пришли поддержать более 10 тысяч любителей хоккея.

Заключительный матч за первое место на льду в Новосибирске провели молодежные сборные России и Беларуси U20. В третий раз сборная России U20 получила главный трофей этого международного турнира, одержав победу со счетом 5:0. Тройку призеров турнира замкнула сборная Студенческой хоккейной лиги, обыграв сборную России U18.