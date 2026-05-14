Новосибирские атлеты завоевали золото и бронзу на первенстве Европы по спортивной борьбе

В Болгарии проходит первенство Европы по спортивной борьбе. Уже завершились соревнования по греко-римской борьбе. В составе сборной России выступали два борца из Новосибирской области, которые выиграли золотую и бронзовую награды.

Первенство Европы по спортивной борьбе U-17 проходит в болгарском городе Самокове. В программе турнира, который проходит с 11 по 17 мая, соревнования по греко-римской борьбе, по вольной борьбе, а также турнир среди девушек.

Российские атлеты выступают на первенстве Европы под национальным флагом с торжественным исполнением гимна страны.

В весовой категории до 110 кг в турнире по греко-римской борьбе сборную России представлял новосибирец Фёдор Сухарев. В этом году он выиграл первенство страны и стал первым номером национальной команды в своей возрастной категории. В Болгарии Сухарев последовательно взял верх над соперниками из Турции, Грузии и Украины и вышел в финал, в котором боролся с тяжеловесом из Польши. Напряжённый поединок проходил в вязкой борьбе, оппоненты не могли провести результативных приёмов. Российский борец получил преимущество за активные действия и удержал его до финального свистка. Федор Сухарев - воспитанник проекта НРОФ «Карелин – фонд» «Спортивная борьба». Его подготовкой занимались Виктор Кузнецов и Алексей Сидякин.

В весовой категории до 60 кг этого же турнира выступал ещё один борец из Новосибирской области – Михаил Степанов, который также выиграл первенство России 2026 года. Воспитанник клуба «СКА-Первомаец» уверенно стартовал на турнире, не оставив шансов литовцу Линасу Лавриновичусу (8:0), но в четвертьфинале уступил Георгию Петрову Маркову (2:10). В итоге болгарин дошел выиграл первенство Европы, а наш спортсмен получил право поучаствовать в утешительном раунде. Там он сначала в упорной борьбе взял верх над армянином Самвелом Тонояном, а потом оказался сильнее украинца Артема Желобкова (4:0). Подготовку Михаила Степанова ведёт Иван Татаринов, первый тренер спортсмена – Роман Зеленцов.

В соревнованиях по греко-римской борьбе на счету российских борцов 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали в 10 весовых категориях. Таким образом, наши атлеты пять раз «включили» гимн России на первенстве Европы.