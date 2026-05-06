Новосибирская гимнастка триумфально выступила на Кубке Европы

Соревнования проходили в Баку: национальная гимнастическая арена Азербайджана собрала спортсменок из 32 стран. Россия и Белоруссия были допущены к турниру в нейтральном статусе. Тем не менее наши соотечественницы напомнили о своем высоком уровне: в медальном зачете команда РФ взяла верх, положив себе в копилку 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую). На втором месте расположился Израиль (3–1–2), на третьем – Болгария (1–3–0).

Безоговорочный вклад в победу российской сборной внесла Арина Ковшова, 16-летняя воспитанница новосибирской школы художественной гимнастики, ныне оттачивающая мастерство в знаменитой академии Алины Кабаевой «Небесная грация». Почти идеально сибирячка отработала с обручем и заслужила итоговую оценку – 28,40 балла. Этого, правда, не хватило, чтобы опередить чемпионку Европы 2025 года Таисию Онофрийчук (Украина): 30,15 балла вывели соперницу в лидеры. Ковшовой досталось твердое серебро, а замкнула призовую тройку в данном виде программы Дарья Веренич (Белоруссия) – 27,95.