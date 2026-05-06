Новосибирская гимнастка триумфально выступила на Кубке Европы

Наша юная «художница» Арина Ковшова взяла золото в упражнении с мячом и заняла второе место в упражнении с обручем.
Соревнования проходили в Баку: национальная гимнастическая арена Азербайджана собрала спортсменок из 32 стран. Россия и Белоруссия были допущены к турниру в нейтральном статусе. Тем не менее наши соотечественницы напомнили о своем высоком уровне: в медальном зачете команда РФ взяла верх, положив себе в копилку 10 медалей (7 золотых, 2 серебряные, 1 бронзовую). На втором месте расположился Израиль (3–1–2), на третьем – Болгария (1–3–0).
Безоговорочный вклад в победу российской сборной внесла Арина Ковшова, 16-летняя воспитанница новосибирской школы художественной гимнастики, ныне оттачивающая мастерство в знаменитой академии Алины Кабаевой «Небесная грация». Почти идеально сибирячка отработала с обручем и заслужила итоговую оценку – 28,40 балла. Этого, правда, не хватило, чтобы опередить чемпионку Европы 2025 года Таисию Онофрийчук (Украина): 30,15 балла вывели соперницу в лидеры. Ковшовой досталось твердое серебро, а замкнула призовую тройку в данном виде программы Дарья Веренич (Белоруссия) – 27,95.
Зато с новой задачей Арина справилась еще более успешно – набрала 28,60 балла за «мяч» и поднялась на самую высокую ступень пьедестала. Главной соперницей нашей девушки в борьбе за золото стала София Раффаэли из Италии – бронзовый олимпийский призер (2024) и пятикратная чемпионка мира. В напряженной борьбе титулованная итальянка все же сдалась, уступив Арине 0,60 балла. К слову, мастерство Раффаэли базируется сегодня на лучших традициях нашей школы, поскольку работает со спортсменкой легендарный российский тренер Амина Зарипова, недавно переехавшая в Италию.
Арина Ковшова по итогам многоборья остановилась на стадии четвертьфинала – дальнейшую дорогу преградила ей все та же Раффаэли: в упражнении с обручем соперницы шли практически на равных, но по совокупности показателей итальянка все-таки превзошла Арину и заработала итоговую бронзу в многоборье (на первом месте среди многоборцев оказалась в итоге Даниэла Муниц, Израиль, на втором – Таисия Онофрийчук, Украина).
Фото: СШОР по художественной гимнастике
