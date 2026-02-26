В ритме рок-н-ролла: в Новосибирске пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

28 февраля в спортивном комплексе «Ника» все желающие смогут поболеть за смешанные пары, дуэты, соло и команды «формейшн».
Почти 300 спортсменов из Новосибирска, Иркутска и Красноярска будут состязаться за Кубок мэра Новосибирска, в чемпионате и первенстве Новосибирска, а также в региональных соревнованиях Новосибирской области, которые являются отборочными на XIII летнюю юношескую спартакиаду учащихся России 2026 года. Всего будет разыграно 25 комплектов наград среди смешанных пар, дуэтов, соло и команд «формейшн».
Организаторы: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, МБУДО «СШ по спортивным танцам» и Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области при поддержке МБУДО СШОР «ЦИВС» и МАУ «Стадион».
28 февраля 11.00 СК «Ника»
Вход свободный.
