В ритме рок-н-ролла: в Новосибирске пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

Почти 300 спортсменов из Новосибирска, Иркутска и Красноярска будут состязаться за Кубок мэра Новосибирска, в чемпионате и первенстве Новосибирска, а также в региональных соревнованиях Новосибирской области, которые являются отборочными на XIII летнюю юношескую спартакиаду учащихся России 2026 года. Всего будет разыграно 25 комплектов наград среди смешанных пар, дуэтов, соло и команд «формейшн».

Организаторы: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, МБУДО «СШ по спортивным танцам» и Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области при поддержке МБУДО СШОР «ЦИВС» и МАУ «Стадион».

28 февраля 11.00 СК «Ника»

Вход свободный.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

0+