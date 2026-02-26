Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

В ритме рок-н-ролла: в Новосибирске пройдут соревнования по акробатическому рок-н-роллу

28 февраля в спортивном комплексе «Ника» все желающие смогут поболеть за смешанные пары, дуэты, соло и команды «формейшн».

Почти 300 спортсменов из Новосибирска, Иркутска и Красноярска будут состязаться за Кубок мэра Новосибирска, в чемпионате и первенстве Новосибирска, а также в региональных соревнованиях Новосибирской области, которые являются отборочными на XIII летнюю юношескую спартакиаду учащихся России 2026 года. Всего будет разыграно 25 комплектов наград среди смешанных пар, дуэтов, соло и команд «формейшн».

Организаторы: министерство физической культуры и спорта Новосибирской области, управление физической культуры и спорта мэрии Новосибирска, МБУДО «СШ по спортивным танцам» и Федерация акробатического рок-н-ролла Новосибирской области при поддержке МБУДО СШОР «ЦИВС» и МАУ «Стадион».

28 февраля 11.00 СК «Ника»

Вход свободный.

Официальное сообщение пресс-службы мэрии Новосибирска

0+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: