Новосибирские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по биатлону и лыжным гонкам для слабовидящих

Наших атлетов подготовил заслуженный тренер России Юрий Кудряшов.

Новосибирские атлеты получили награды на чемпионате страны по биатлону и лыжным гонкам (спорт слепых). Старты, последовательно в двух дисциплинах, принимал город Чайковский. Развернулись события на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

В биатлонных баталиях участвовал наш Денис Деканов в сопровождении Александра Смолянина, тандем финишировал вторым на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Уступили новосибирцы лишь тюменским соперникам: Станислав Чохлаев и его лидер Олег Колодийчук праздновали победу. Тройку медалистов замкнули также атлеты из Тюменской области – Николай Полухин и спортсмен-ведущий Александр Шкляев.

Чемпионат России принес медаль в лыжных гонках нашей Ольге Мецлер, которая выступает в сопровождении Егора Еришева (лидеров по итогам соревнований также принято награждать). Сибиряки стали бронзовыми призерами в спринте (1300 м). Победу в этом виде программы одержали Екатерина Разумная и Михаил Засыпкин (Пермский край), серебро – у Анны Панферовой и Андрея Жукова (Тульская область).

Новосибирских спортсменов подготовил заслуженный тренер России Юрий Кудряшов. Сегодня Денис Деканов и Ольга Мецлер являются у нас в регионе наиболее преуспевающими спортсменами-паралимпийцами в биатлоне и лыжных гонках.  

