Новосибирские спортсмены завоевали медали на чемпионате России по биатлону и лыжным гонкам для слабовидящих

Новосибирские атлеты получили награды на чемпионате страны по биатлону и лыжным гонкам (спорт слепых). Старты, последовательно в двух дисциплинах, принимал город Чайковский. Развернулись события на базе федерального центра подготовки по зимним видам спорта «Снежинка».

В биатлонных баталиях участвовал наш Денис Деканов в сопровождении Александра Смолянина, тандем финишировал вторым на дистанции 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Уступили новосибирцы лишь тюменским соперникам: Станислав Чохлаев и его лидер Олег Колодийчук праздновали победу. Тройку медалистов замкнули также атлеты из Тюменской области – Николай Полухин и спортсмен-ведущий Александр Шкляев.