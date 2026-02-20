Как новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев попал в паралимпийскую сборную страны?

Шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры в Италии. Среди них новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев. За его плечами непростая жизненная история, которая привела его в паралимпийскую сборную.

Дмитрий Фадеев начал заниматься сноубордом в 2006 году в Междуреченске. Его привлекало не спортивное, а свободное катание с прыжками и трюками. В 2013 году он переехал в Новосибирск, стал тренироваться во фристайле под руководством Дмитрия Миндруля. Дмитрий Фадеев по-прежнему катался на сноуборде для своего удовольствия, изредка выступая в любительских соревнованиях по фристайлу. В феврале 2020 года при спуске по лесной трассе в Шерегеше Дмитрий Фадеев получил тяжёлую травму – перелом бедра. При этом сломанная кость перерезала артерию.

– Это было стечение обстоятельств, – вспоминает Дмитрий Фадеев. – Скорость была не очень высокой, однако неудачный прыжок обернулся сложным переломом. Ещё и сломанная кость стала острой, как бритва, и перерезала артерию. Мне повезло, что кровь остановилась. Я потерял около трёх литров, но всё могло закончиться и хуже. Когда мне ампутировали ногу, я не представлял, как жить без сноуборда. Поэтому сразу начал искать варианты, как вернуться на доску. Адаптация заняла меньше года. Я установил протез и в декабре снова вышел на трассу в Шерегеше.