Как новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев попал в паралимпийскую сборную страны?

Спортсмен начал заниматься фристайлом еще двадцать лет назад — тяжелая травма, полученная в 2020 году, разделила его жизнь на до и после.
Шесть российских спортсменов получили двухсторонние приглашения на Паралимпийские игры в Италии. Среди них новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев. За его плечами непростая жизненная история, которая привела его в паралимпийскую сборную.
Дмитрий Фадеев начал заниматься сноубордом в 2006 году в Междуреченске. Его привлекало не спортивное, а свободное катание с прыжками и трюками. В 2013 году он переехал в Новосибирск, стал тренироваться во фристайле под руководством Дмитрия Миндруля. Дмитрий Фадеев по-прежнему катался на сноуборде для своего удовольствия, изредка выступая в любительских соревнованиях по фристайлу. В феврале 2020 года при спуске по лесной трассе в Шерегеше Дмитрий Фадеев получил тяжёлую травму – перелом бедра. При этом сломанная кость перерезала артерию.
– Это было стечение обстоятельств, – вспоминает Дмитрий Фадеев. – Скорость была не очень высокой, однако неудачный прыжок обернулся сложным переломом. Ещё и сломанная кость стала острой, как бритва, и перерезала артерию. Мне повезло, что кровь остановилась. Я потерял около трёх литров, но всё могло закончиться и хуже. Когда мне ампутировали ногу, я не представлял, как жить без сноуборда. Поэтому сразу начал искать варианты, как вернуться на доску. Адаптация заняла меньше года. Я установил протез и в декабре снова вышел на трассу в Шерегеше.
Дмитрий Миндруль, который сейчас является тренером сборной России по сноуборду в акробатических дисциплинах, рассказал о спортсмене коллегам из тренерского штаба паралимпийской команды. Они пригласили Дмитрия Фадеева на соревнования в спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В 2021 году новосибирец завоевал серебряную медаль на чемпионате страны (спорт лиц с ПОДА), затем выступал на этапе Кубка мира в Финляндии, где занял четвёртое место и выиграл этап Кубка Европы в Нидерландах.
– Дмитрия Фадеева отличает сила воли, характер и желание продолжать активную жизнь, рассказывает его тренер Дмитрий Миндруль. – Травма не сломала его психологически, он работал над своей физической формой, подбирал разные протезы, и добился цели – он полноценно катается, прыгает с трамплинов и выигрывает чемпионаты России.
Дмитрий Фадеев стал спортсменом центра адаптивной физической культуры и спорта Новосибирской области. Новосибирский парасноубордист выиграл четыре чемпионата России 2022-2025 гг., побеждая в слаломе и сноуборд-кроссе. Сначала он выступал на французском протезе, затем на продвинутом американском, а сейчас выступает на российском, который по его словам превосходит зарубежные аналоги:
– Мой партнёр и соперник по соревнованиям Филипп Шеббо Монзер является инженером. Он разработал и усовершенствовал протез, на котором выступает сам, такую же модель разработали для меня. Этот протез позволяет совершать приседания, все движения на ногах, я уже практически не чувствую, что передвигаюсь на протезе. Вообще вся эта история показывает, что в любой ситуации можно найти выход. После травмы у меня поменялось ощущение жизни. Я понимаю ценность того, что я могу выходить на трассы на сноуборде, и это приносит мне ещё большее удовольствие, – говорит Дмитрий Фадеев.
Дмитрий является предпринимателем. У него трое детей. Сейчас его спортивная карьера вышла на паралимпийскую орбиту. Он включён в состав сборной страны и готовится выступить в Италии. Также в сборную включён Филипп Шеббо Монзер. Два российских сноубордиста выступят в одном классе в одинаковых дисциплинах. А перед Паралимпиадой они встретятся на чемпионате России, который пройдёт в городе Миассе Челябинской области.
– Я не ставлю задачи завоевать медали на Паралимпиаде, – говорит Дмитрий Фадеев. Я буду концентрироваться на себе, на своём прокате. Мне хотелось бы как можно лучше пройти все элементы трассы - трамплины, волны, контр-уклоны. Я знаю свои ошибки и хочу их минимизировать. А там уже посмотрим, каким будет результат. Сейчас будет очень важный подготовительный период, в котором я планирую поработать над своими слабыми местами.
Фото предоставлены Дмитрием Фадеевым.
