В Центре Евгения Подгорного проходят чемпионат и первенство Сибири по спортивной гимнастике

В ЦСПГ Евгения Подгорного стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших гимнастов из семи регионов: из Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв. В последние годы наш регион регулярно принимает основные соревнования по спортивной гимнастике. Об этом на церемонии открытия говорил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:

– Очень ответственно для нашей области, что российские федерации доверяют нам проведение таких стартов. В последние годы в Новосибирской области проводится много федеральных и международных турниров, что связано со строительством у нас современных спортивных комплексов, таких как этот центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Здесь созданы все условия для подготовки гимнастов и проведения соревнования высшего уровня, – подчеркнул Сергей Ахапов