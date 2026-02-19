Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Центре Евгения Подгорного проходят чемпионат и первенство Сибири по спортивной гимнастике

Для атлетов это очень ответственные соревнования, которые являются отборочными перед чемпионатом и первенством России.

пресс-служба мэрии Новосибирска

В ЦСПГ Евгения Подгорного стартовали чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике. Соревнования собрали сильнейших гимнастов из семи регионов: из Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской, Кемеровской областей, Алтайского и Красноярского краёв. В последние годы наш регион регулярно принимает основные соревнования по спортивной гимнастике. Об этом на церемонии открытия говорил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов:

– Очень ответственно для нашей области, что российские федерации доверяют нам проведение таких стартов. В последние годы в Новосибирской области проводится много федеральных и международных турниров, что связано со строительством у нас современных спортивных комплексов, таких как этот центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного. Здесь созданы все условия для подготовки гимнастов и проведения соревнования высшего уровня, – подчеркнул Сергей Ахапов

Чемпионат и первенство СФО являются отборочными перед чемпионатом и первенством России. Для участия в главном старте сезона будут допущены три лучшие команды по итогам командного многоборья в первенстве округа. В соревнования взрослых отборочный ценз преодолеют две лучшие команды, а также два лидера в личном многоборье и в финалах на отдельных снарядах.

Официальное сообщение пресс-службы министерства физической культуры и спорта

