В Новосибирске стартовали соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий»

Отличительная особенность этих состязаний — их проведение по высшим международным стандарта: с комментатором, телевизионной трансляцией и цветочными церемониями, на которых чествуют лучших атлетов.
16 февраля состоялась церемония открытия межрегиональных соревнований по биатлону «Кубок Анны Богалий». Турнир является первым в этом сезоне. Следующие этапы Кубка пройдут в Токсове Ленинградской области и Костомукше Республики Карелия. В Новосибирске медали оспаривают более 300 юных биатлонистов из 17 регионов России, а также Республики Казахстан.
— Более десяти лет назад Кубок зародился в Новосибирской области и сегодня эта добрая традиция охватила всю страну. В соревнованиях принимают участие спортсмены из самых отдаленных уголков Российской Федерации, а также Республики Казахстан. Спорт становится мощным инструментом патриотического воспитания, и турнир – яркое тому подтверждение. Особая благодарность Анне Ивановне Богалий, которая на протяжении всех лет остается его главным вдохновителем и организатором. Для участников этот Кубок давно перестал быть просто соревнованием. Это пространство для дружеского общения, обмена опытом, встреч с легендами спортами и новых открытий. Новосибирь всегда будет создавать все условия для того, чтобы вы, юные, спортсмены, могли расти и добиваться успехов, - отметила замгубернатора Валентина Дудникова, приветствуя собравшихся.
В этом году в Кубке Анны Богалий выступают юные биатлонисты четырёх возрастных групп от 10 до 18 лет. Отличительная особенность соревнований – их проведение по высшим международным стандартам – с комментатором, телевизионной трансляцией, цветочными церемониями. Традиционно программа Кубка не ограничивается только гонками – в течение недели проводятся встречи с олимпийцами, семинары для тренеров, уроки антидопинга, самых юных участников «принимают в биатлонную семью». В программе Кубка Богалий есть необычные старты, такие как «эстафета Дружбы», где в одной команде участвуют спортсмены из разных регионов, гонки с техническими упражнениями, где по ходу дистанции преодолевают «препятствия» - едут на одной лыже или без палок, а также гонка тренеров, где дети могут увидеть в деле своих наставников.
14 и 15 февраля состоялись первые гонки Кубка Анны Богалий. Дети младших возрастных групп соревновались в гонках с техническими упражнениями. Сегодня юноши и девушки возрастной группы 13-14 лет соревновались в спринтерской гонке. Соревнования Кубка Анны Богалий завершатся 20 февраля.
Самый первый Кубок Богалий состоялся в Новосибирске в 2013 году. Двукратная победительница Олимпийских игр завершила карьеры и решила организовать турниры для детей, чтобы с самых юных лет увлечь их биатлоном. Турнир рос, на него приезжали звёзды мирового биатлона, и сейчас он верен своим принципам – это спортивный праздник большого биатлона для маленьких биатлонистов.
