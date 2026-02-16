В Новосибирске стартовали соревнования по биатлону «Кубок Анны Богалий»

В этом году в Кубке Анны Богалий выступают юные биатлонисты четырёх возрастных групп от 10 до 18 лет. Отличительная особенность соревнований – их проведение по высшим международным стандартам – с комментатором, телевизионной трансляцией, цветочными церемониями. Традиционно программа Кубка не ограничивается только гонками – в течение недели проводятся встречи с олимпийцами, семинары для тренеров, уроки антидопинга, самых юных участников «принимают в биатлонную семью». В программе Кубка Богалий есть необычные старты, такие как «эстафета Дружбы», где в одной команде участвуют спортсмены из разных регионов, гонки с техническими упражнениями, где по ходу дистанции преодолевают «препятствия» - едут на одной лыже или без палок, а также гонка тренеров, где дети могут увидеть в деле своих наставников.

14 и 15 февраля состоялись первые гонки Кубка Анны Богалий. Дети младших возрастных групп соревновались в гонках с техническими упражнениями. Сегодня юноши и девушки возрастной группы 13-14 лет соревновались в спринтерской гонке. Соревнования Кубка Анны Богалий завершатся 20 февраля.

Самый первый Кубок Богалий состоялся в Новосибирске в 2013 году. Двукратная победительница Олимпийских игр завершила карьеры и решила организовать турниры для детей, чтобы с самых юных лет увлечь их биатлоном. Турнир рос, на него приезжали звёзды мирового биатлона, и сейчас он верен своим принципам – это спортивный праздник большого биатлона для маленьких биатлонистов.

6+