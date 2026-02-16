Массово проехались: более 17 тысяч новосибирцев приняли участие в масштабной гонке «Лыжня России»

«Лыжня России» в Новосибирске включила традиционные забеги – на 10 км (для женщин и мужчин 2007 г. р. и старше), 5 км (для девушек и юношей 2008 г. р. и моложе). В последние годы прочно закрепился в регламенте этого лыжного фестиваля корпоративный забег (в формате эстафеты 4 х 1000 м).

– Гонка далась мне довольно легко, лыжи катили отлично, хотя специально я к этим соревнованиям их не готовил, – делится впечатлениями 20-летний Ярослав Шульгин, победитель мужского забега на 10 км. – Сам я являюсь мастером спорта по биатлону, а в «Лыжне России» участвую впервые. Мой график позволил мне вырваться, я буквально накануне вечером зарегистрировался, а сегодня, как говорится, пришел – увидел – победил! Хотя в планах было – спокойно пробежаться, как на тренировке. Лишний раз проверить форму, размяться. Каждая гонка идет на пользу, к тому же я сейчас готовлюсь к ответственному старту: впереди первенство России по биатлону, которое состоится в Красноярске в середине марта.

– Занимаюсь лыжными гонками профессионально, но очень рада поучаствовать в таком ярком, массовом празднике, который объединяет всех – и спортсменов, и любителей лыж, и детей, и взрослых, – говорит еще один наш медалист, 17-летняя Валерия Шумейко, занявшая первое место в забеге девушек на 5 км. – Дистанцию прошла отлично, и с погодой повезло, и атмосфера в целом на этом празднике такая радостная, бодрящая. Чувствуется прилив сил, желание качественно выполнять свою работу дальше. Желаю, чтобы каждый участник получил такое же удовольствие от гонки, улучшил собственный результат и просто зарядился бодростью.