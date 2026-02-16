Массово проехались: более 17 тысяч новосибирцев приняли участие в масштабной гонке «Лыжня России»

«Дистанцию прошла отлично, и с погодой повезло, и атмосфера в целом на этом празднике такая радостная, бодрящая», — поделилась 17-летняя Валерия Шумейко, занявшая первое место в забеге девушек на 5 километров.
Самый крупный в стране спортивный праздник зимнего сезона, конечно же, в очередной раз не обошел стороной нашу область: тысячи профессиональных спортсменов и любителей активного образа жизни вышли на старт общенациональной традиционной гонки «Лыжня России».
– Дорогие друзья, единомышленники, коллеги, рад всех снова видеть! – обратился к участникам и гостям праздника Андрей Травников. – Очень здорово, что в Новосибирской области с каждым годом всё крепче становится утверждение: «Сибиряк – значит, лыжник». Только в этом году в спортивном календаре – 150 различных зимних соревнований и событий, каждое третье из них – лыжное, на любой вкус – от ретро-лыж до профессиональных гонок, от квалификационных стартов до массовых забегов. Ну и конечно, «Лыжня России». Сегодня любители активного отдыха и зимнего морозного воздуха соберутся во всех муниципалитетах нашего региона. Еще раз хочу сказать, что очень рад встретить здесь много знакомых, друзей, разделить с вами это удовольствие, радость общения и любовь к лыжам!
«Лыжня России» в Новосибирске включила традиционные забеги – на 10 км (для женщин и мужчин 2007 г. р. и старше), 5 км (для девушек и юношей 2008 г. р. и моложе). В последние годы прочно закрепился в регламенте этого лыжного фестиваля корпоративный забег (в формате эстафеты 4 х 1000 м).
– Гонка далась мне довольно легко, лыжи катили отлично, хотя специально я к этим соревнованиям их не готовил, – делится впечатлениями 20-летний Ярослав Шульгин, победитель мужского забега на 10 км. – Сам я являюсь мастером спорта по биатлону, а в «Лыжне России» участвую впервые. Мой график позволил мне вырваться, я буквально накануне вечером зарегистрировался, а сегодня, как говорится, пришел – увидел – победил! Хотя в планах было – спокойно пробежаться, как на тренировке. Лишний раз проверить форму, размяться. Каждая гонка идет на пользу, к тому же я сейчас готовлюсь к ответственному старту: впереди первенство России по биатлону, которое состоится в Красноярске в середине марта.
– Занимаюсь лыжными гонками профессионально, но очень рада поучаствовать в таком ярком, массовом празднике, который объединяет всех – и спортсменов, и любителей лыж, и детей, и взрослых, – говорит еще один наш медалист, 17-летняя Валерия Шумейко, занявшая первое место в забеге девушек на 5 км. – Дистанцию прошла отлично, и с погодой повезло, и атмосфера в целом на этом празднике такая радостная, бодрящая. Чувствуется прилив сил, желание качественно выполнять свою работу дальше. Желаю, чтобы каждый участник получил такое же удовольствие от гонки, улучшил собственный результат и просто зарядился бодростью.
В стартовом городке были организованы зоны активности: желающие могли попробовать выполнить нормативы комплекса ГТО, ребята и взрослые – найти развлечения на игровых и интерактивных площадки, подкрепиться блюдами полевой кухни, оставить себе на память снимки из брендированной фотозоны и в компании аниматоров.
– Замечательно, что популярность этого грандиозного праздника только растет, «Лыжня России» привлекает новых участников, в том числе самых юных, – говорит министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов, который также принял участие в гонке, а именно – в «Забеге – 2026». – Сегодня здесь много профессионалов и любителей лыжного спорта, много корпоративных и семейных команд, кто-то приходит пока еще просто поболеть за своих. Но практика многих лет показывает: болельщики нередко сами затем решаются надеть лыжи и в комфортном темпе, в свое удовольствие, пройти посильную дистанцию. «Лыжня России» способствует оздоровлению населения, укрепляет нашу единую большую спортивную семью!
Фото: sport.nso.ru
Комментарии (0)