Лёд плавится: внук легендарного новосибирского тренера претендует на золото Олимпиады-2026

Фигурист Илья Малинин — главный претендент на золото в мужском одиночном катании на проходящей сейчас Олимпиаде. Его дедушка Валерий Малинин — известный новосибирский тренер по фигурному катанию. Об этом сообщает «ТАСС».

Юный спортсмен — представитель династии фигуристов. Его родители, Татьяна Малинина из Новосибирска и Роман Скорняков из Свердловска, в девяностых представляли Узбекистан на международной арене. Малинина была одной из сильнейших одиночниц: в 1999 году она выиграла финал Гран-при, обыграв Марию Бутырскую и Ирину Слуцкую, а также стала победительницей чемпионата четырех континентов.

В тренировках Ильи родители опираются на проверенные советские методики. «Был у нас разговор с Таней на эту тему. Ей пишут, спрашивают, что они делают такого особенного. Она отвечает просто: работаем так, как нас учили в Советском Союзе. Знания, которые получили Рома и Таня, они перенесли на воспитание Ильи. Ничего такого сверхъестественного не было — всё как учили в СССР», — говорит Валерий Малинин.

В пятницу, 13 февраля, фигурист с сибирскими корнями и американским гражданством поборется за самые высокие баллы в произвольной программе.