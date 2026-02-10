Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов рассказал о спортивных и физкультурных мероприятиях на оперативном совещании правительства Новосибирской области.

Глава региона напомнил, что в прошлом году во время подобного доклада он просил не забывать про массовые мероприятия на фоне большого количества ярких профессиональных событий: «В этом году у жителей нашего региона есть большие возможности для того, чтобы поучаствовать и в качестве болельщика, и в качестве участника в самых разнообразных мероприятиях. Призываю это сделать всех, включая своих коллег», – выступил с пожеланием губернатор.



На 2026 год в регионе запланировано проведение 1171 спортивного мероприятия – на 5,6 % больше, чем в прошлом году. Из них девять – международного уровня, 102 – всероссийского, 98 – межрегионального.



Впервые Новосибирская область будет принимать чемпионаты России по гиревому спорту, кендо, спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг, роллер-спорту, а также финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3Д, Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» и первенства России по сноуборду и фристайлу.