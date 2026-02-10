Из них девять — международного уровня, 102 — всероссийского, 98 — межрегионального.
Министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов рассказал о спортивных и физкультурных мероприятиях на оперативном совещании правительства Новосибирской области.
Глава региона напомнил, что в прошлом году во время подобного доклада он просил не забывать про массовые мероприятия на фоне большого количества ярких профессиональных событий: «В этом году у жителей нашего региона есть большие возможности для того, чтобы поучаствовать и в качестве болельщика, и в качестве участника в самых разнообразных мероприятиях. Призываю это сделать всех, включая своих коллег», – выступил с пожеланием губернатор.
На 2026 год в регионе запланировано проведение 1171 спортивного мероприятия – на 5,6 % больше, чем в прошлом году. Из них девять – международного уровня, 102 – всероссийского, 98 – межрегионального.
Впервые Новосибирская область будет принимать чемпионаты России по гиревому спорту, кендо, спортивной борьбе в дисциплине грэпплинг, роллер-спорту, а также финал Кубка России по стрельбе из лука в дисциплине 3Д, Всероссийские соревнования по зимним видам спорта «Игры спортсменов-любителей» и первенства России по сноуборду и фристайлу.
Жителей региона в этом году ждёт большое разнообразие массовых спортивных событий. Только по зимним видам спорта их запланировано более 150. Также новосибирцев ждут такие популярные мероприятия, как Сибирский фестиваль бега, День физкультурника, Кросс нации, Сельские спортивные игры и многое другое.
Международные турниры, которые примет в этом году Новосибирская область: соревнования по волейболу для юных волейболистов «Кубок Дружбы U14» пройдут в апреле: соревнования по каратэ «Кубок Успеха» запланированы в 20-х числах апреля на «Сибирь-Арене»; традиционный турнир по хоккею с шайбой на льду среди молодёжных команд России, Белоруссии и Казахстана состоится в мае; в июле пройдут международные соревнования «Кубок Дружбы» по планерному спорту – в Кочковском районе, на посадочной площадке «Решёты»; международные соревнования по киокусинкай «33-й Мемориал Андрея Якутова»; «Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксёнова» по греко-римской борьбе; в октябре пройдут международные соревнования по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина»; в этом году Федерация гимнастики России в очередной раз утвердила проведение международных соревнований по спортивной гимнастике на призы Олимпийского чемпиона Евгения Подгорного в ноябре; в декабре пройдут соревнования по биатлону на приз памяти Олимпийского чемпиона В.Ф. Маматова.
В мае для мальчиков и девочек старше восьми лет пройдёт всероссийская спартакиада Специальной Олимпиады России по танцевальному спорту и спортивной гимнастике, чир-спорту и шашкам; в сентябре этого года на базе кёрлинг-клуба «Пингвин» пройдёт Кубок России по кёрлингу в дисциплине «микст».
Самыми массовыми зимними видами спорта для Новосибирской области являются лыжные гонки, хоккей, сноуборд, фигурное катание, горнолыжный спорт. Уже в предстоящие выходные, 14 февраля, традиционно пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Новосибирск стартует на базе Алика Тульского. Свои старты проведут и муниципальные округа и районы области. Около 15 тысяч человек примут участие в этом большом празднике.
