Новосибирские атлеты завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка»

На прошедших в Екатеринбурге состязаниях новосибирская команда подтвердила статус одной из сильнейших в стране.
С россыпью наград вернулись новосибирцы из уральской столицы, где выступили на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка».
Местный спортивный комплекс «Изумруд» собрал более 500 участников из 19 субъектов РФ. Они состязались в нескольких возрастных группах, прошли в рамках турнира сольные выступления (мужской и женский зачет), соревнования смешанных пар, а также красивые старты в командных дисциплинах – «трио», «группа-5», «танцевальная гимнастика» и «гимнастическая платформа».
Это традиционный турнир, который проводится с целью популяризации и развития спортивной аэробики в регионах России, выявляет сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборные команды страны, помогает участникам совершенствовать мастерство, готовиться к новым состязаниям.
Новосибирская команда подтвердила свой статус одной из сильнейших в Российской Федерации, в ее активе – 16 медалей, в том числе восемь золотых, семь серебряных и одна бронзовая.
Комментарии (0)