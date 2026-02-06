Новосибирские атлеты завоевали 16 медалей на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике «Малахитовая шкатулка»

Это традиционный турнир, который проводится с целью популяризации и развития спортивной аэробики в регионах России, выявляет сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов в сборные команды страны, помогает участникам совершенствовать мастерство, готовиться к новым состязаниям.

Новосибирская команда подтвердила свой статус одной из сильнейших в Российской Федерации, в ее активе – 16 медалей, в том числе восемь золотых, семь серебряных и одна бронзовая.