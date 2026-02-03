Прокатились с ветерком: в Новосибирске состоялись всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах и сноубайках

Соревновались спортсмены в двух дисциплинах: «кросс-снегоход» и «кросс-мотоцикл с гусеницей» – сноубайк. Снегоходы используются с более легким конструктивом, а сноубайки – это тюнингованные мотоциклы, у которых вместо переднего колеса лыжа, а вместо заднего – гусеница. На старт вышли как опытные спортсмены, так и юниоры. Такие гонки – это испытание на прочность для техники и бесстрашие для гонщиков.