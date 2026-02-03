Прокатились с ветерком: в Новосибирске состоялись всероссийские соревнования по кроссу на снегоходах и сноубайках

В сибирской столице открыли сезон снегоходного спорта.
В снежной битве зимнего экстремального вида спорта сразились гонщики из Новосибирска, Барнаула, Кемерово, Томска, Омска и Нового Уренгоя.
Эти соревнвания уже на протяжении нескольких лет открывают сезон снегоходного спорта. Как отмечает чемпион России, один из организаторов соревнований Андрей Вузов, всероссийские соревнования — это проба сил и подготовки спортсменов и техники перед ключевыми стартами.
Трасса представляла собой утрамбованную снежную поверхность, состоящую из трамплинов, крутых виражей, спусков и подъемов. Спортсмены за 15 минут должны были преодолеть максимальное количество кругов, протяженность каждого - 1,8 км.
Соревновались спортсмены в двух дисциплинах: «кросс-снегоход» и «кросс-мотоцикл с гусеницей» – сноубайк. Снегоходы используются с более легким конструктивом, а сноубайки – это тюнингованные мотоциклы, у которых вместо переднего колеса лыжа, а вместо заднего – гусеница. На старт вышли как опытные спортсмены, так и юниоры. Такие гонки – это испытание на прочность для техники и бесстрашие для гонщиков.
Комментарии (0)