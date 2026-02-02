14 февраля на трассе: новосибирцев приглашают принять участие в масштабной гонке «Лыжня России»

14 февраля на базе имени Алика Тульского состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Это традиционное спортивное событие, которое ежегодно собирает тысячи участников по всей стране.



В Новосибирске будут организованы дистанции для разных возрастов и уровней подготовки: 500 метров для детей 6–8 лет, 5 км для подростков, 10 км для взрослых, а также два забега на 2026 метров.



«Приглашаю вас принять участие, написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Можно прийти всей семьёй, поддержать близких и провести день активно на свежем воздухе».