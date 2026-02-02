Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Поделиться:

14 февраля на трассе: новосибирцев приглашают принять участие в масштабной гонке «Лыжня России»

В Новосибирске организуют дистанции для разных возрастов и уровней подготовки — от 500 метров до 10 километров.

pxhere.com

14 февраля на базе имени Алика Тульского состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Это традиционное спортивное событие, которое ежегодно собирает тысячи участников по всей стране.

В Новосибирске будут организованы дистанции для разных возрастов и уровней подготовки: 500 метров для детей 6–8 лет, 5 км для подростков, 10 км для взрослых, а также два забега на 2026 метров.

«Приглашаю вас принять участие, написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев. — Можно прийти всей семьёй, поддержать близких и провести день активно на свежем воздухе».

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: