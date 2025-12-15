Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг: Кубок Первого канала в Новосибирске — лучший в истории

Сборная России одержала убедительную победу в рамках Кубка Первого канала. В основном матче против сборной Беларуси россияне выиграли со счётом 3:1, а затем переиграли сборную Казахстана 9:0. Главный тренер команды Роман Ротенберг отметил поддержку трибун и любовь новосибирцев, которую хоккеисты ощущали на протяжении всего турнира – как на льду, так и на улицах Новосибирска. Отвечая на вопрос о выборе следующего города для Кубка Первого канала, Роман Ротенберг ответил, что после Новосибирска это будет сложный выбор, так как прошедший турнир был лучшим в истории Кубков Первого канала.

В детском турнире Кубка Первого канала выиграла российская команда «Красная Машина Юниор», которая лишь в овертайме сумела переиграть неуступчивых сверстников из Казахстана. Бронзовые медали у юных хоккеистов из Белоруссии, четвертое место у юношей из «Сибири».