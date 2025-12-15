Главный тренер сборной России по хоккею Роман Ротенберг: Кубок Первого канала в Новосибирске — лучший в истории

Наш регион впервые принимал Кубок Первого канала по хоккею.
Турнир национальных сборных России, Казахстана и Беларуси собрал полные трибуны «Сибирь-Арены» и стал праздником хоккея общенационального масштаба. Сборная России одержала убедительную победу. Главный тренер нашей команды Роман Ротенберг назвал прошедший Кубок Первого канала лучшим в истории.
– В этом году Новосибирск по праву заслужил статус столицы российского хоккея, – отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. – В нашем регионе прошли три крупнейших турнира – Неделя Звёзд хоккея, Кубок Будущего и сейчас Кубок Первого канала. Поддержка сборной России была ошеломляющей, а на турнире по хоккею 3х3 на «Сибирь-Арене» был установлен рекорд посещаемости. Впервые в рамках Кубка Первого канала был апробирован формат Фестиваля хоккея с участием детских команд, а также ветеранов специальной военной операции. Это огромный опыт для наших любителей и юных хоккеистов и большой шаг в развитии массового хоккея в Новосибирской области.
Сборная России одержала убедительную победу в рамках Кубка Первого канала. В основном матче против сборной Беларуси россияне выиграли со счётом 3:1, а затем переиграли сборную Казахстана 9:0. Главный тренер команды Роман Ротенберг отметил поддержку трибун и любовь новосибирцев, которую хоккеисты ощущали на протяжении всего турнира – как на льду, так и на улицах Новосибирска. Отвечая на вопрос о выборе следующего города для Кубка Первого канала, Роман Ротенберг ответил, что после Новосибирска это будет сложный выбор, так как прошедший турнир был лучшим в истории Кубков Первого канала.
В детском турнире Кубка Первого канала выиграла российская команда «Красная Машина Юниор», которая лишь в овертайме сумела переиграть неуступчивых сверстников из Казахстана. Бронзовые медали у юных хоккеистов из Белоруссии, четвертое место у юношей из «Сибири».
