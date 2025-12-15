Новосибирская легкоатлетка Мария Ермакова получила высокую награду «За волю к победе»

Жюри определило более двадцати лауреатов, их чествование состоялось 10 декабря в Москве. Победу в номинации «За волю к победе» присудили мастеру спорта России Марии Ермаковой, что вполне заслуженно, логично и закономерно.

Болельщики помнят ее драматический триумф на чемпионате России минувшим летом в Казани. 22-летняя сибирячка стартовала на дистанции 10 км. В первые же минуты вступила в борьбу с более опытными соперницами, в дальнейшем обогнала всех участниц забега. А незадолго до финиша Маша упала, но смогла подняться и завершить напряженную гонку, так и не уступив никому заветное золото, на которое шла! При этом ей не хватило всего 11 секунд до рекорда России.