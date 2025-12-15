Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Спорт

Новосибирская легкоатлетка Мария Ермакова получила высокую награду «За волю к победе»

Наша спортсменка удостоена премии «Золотая шиповка» от Всероссийской федерации легкой атлетики.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Жюри определило более двадцати лауреатов, их чествование состоялось 10 декабря в Москве. Победу в номинации «За волю к победе» присудили мастеру спорта России Марии Ермаковой, что вполне заслуженно, логично и закономерно. 

Болельщики помнят ее драматический триумф на чемпионате России минувшим летом в Казани. 22-летняя сибирячка стартовала на дистанции 10 км. В первые же минуты вступила в борьбу с более опытными соперницами, в дальнейшем обогнала всех участниц забега. А незадолго до финиша Маша упала, но смогла подняться и завершить напряженную гонку, так и не уступив никому заветное золото, на которое шла! При этом ей не хватило всего 11 секунд до рекорда России.

пресс-служба мэрии Новосибирска

Но, главное, что Мария в дальнейшем смогла восстановиться и вернуться к тренировочному процессу. Отметим, в этом сезоне – еще до национального чемпионата – она также завоевала два золота на молодежном первенстве России в Чебоксарах (дистанции 5 и 10 км) и бронзу Кубка страны в подмосковном Жуковском (5 км). 

Мария Ермакова – студентка Новосибирского государственного технического университета, воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Фламинго». Тренируется у Сергея Наумова.

