Большой хоккей в Новосибирске: стартовый день Кубка Первого канала собрал 12 тысяч болельщиков

Серия хоккейных турниров проходит на площадке спортивного комплекса «Сибирь-Арена».
В первый день Кубка Первого канала состоялись турниры по хоккею 3х3 среди детских и взрослых команд. 11650 зрителей собрались на «Сибирь-Арене» – это рекорд по посещаемости матчей в хоккее 3х3.
Формат хоккея 3х3 уже не является экспериментальным. Федерация хоккея России ещё в 2022 году провела первый чемпионат. В рамках Кубка Первого канала турниры по хоккею 3х3 проводились в 2023 и 2024 году. Оба раза выиграла российская сборная.
В 2025 году российские хоккеисты продолжили победную серию. Хотя начало решающего матча оказалось неожиданным. Сборная Беларуси прочно завладела инициативой и реализовала два голевых шанса. Подопечным Романа Ротенберга пришлось включить скорости. И вскоре счёт уже был равным, а затем наша команда при поддержке трибун деморализовала соперников.
Главный тренер сборной отметил мощнейшую энергию трибун. «Низкий поклон всем болельщикам, мы победили благодаря им. Перед игрой сказал ребятам, что пришло 12 тысяч человек, не на каждого хоккеиста столько приходят. Сегодня установили рекорд для формата 3х3. До слёз, от души. Болельщики дали нам энергию, на которой мы будем двигаться вперёд», – подчеркнул Роман Ротенберг.
Сборная России выиграла матч у сборной Беларуси 6:2, до этого наши хоккеисты переиграли Казахстан 4:1. В матче за серебро казахи выиграли белорусов в серии буллитов 4:3.
Перед национальными сборными Кубок в хоккее 3х3 разыгрывали детские команды. Победителем стала «Красная Машина Юниор» (Россия), которая в финале переиграла казахский «Барыс» 8:2. Юноши «Сибири» показали боевой хоккей, но уступили соперникам из Беларуси и заняли четвёртое место.
