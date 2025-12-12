Большой хоккей в Новосибирске: стартовый день Кубка Первого канала собрал 12 тысяч болельщиков

В первый день Кубка Первого канала состоялись турниры по хоккею 3х3 среди детских и взрослых команд. 11650 зрителей собрались на «Сибирь-Арене» – это рекорд по посещаемости матчей в хоккее 3х3.

Формат хоккея 3х3 уже не является экспериментальным. Федерация хоккея России ещё в 2022 году провела первый чемпионат. В рамках Кубка Первого канала турниры по хоккею 3х3 проводились в 2023 и 2024 году. Оба раза выиграла российская сборная.