В Новосибирске подвели итоги Кубка мира по бильярдному спорту

Подводя итоги, эксперты назвали новосибирский турнир одним из самых ярких в сезоне. Даже на подступах к финалу прошло немало драматичных матчей. Были слёзы, невероятные эмоции после побед, кровотечение от напряжения за столами.

В решающем матче встретились Ызатбек Ратбеков из Киргизии и россиянин Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону. Абрамов – четырёхкратный чемпион мира, он уверенно вышел в финал и считался фаворитом встречи. Достижения Ратбекова скромнее – он вице-чемпион мира, с большим трудом добрался до главного матча Кубка мира, несколько раз оказываясь в шаге от поражения. В финале Абрамов лидировал вёл со счётом 5:1, 7:3, однако Ратбеков сравнял счёт. Победитель определялся в решающей партии при счёте 9:9. Абрамов допустил роковую ошибку после двух забитых шаров, а Ратбеков не упустил инициативы и отправил в лузы восемь шаров подряд, завоевав Кубок мира и главный приз в 1 миллион рублей.

Оценивая турнир Ратбеков похвалил организацию турнира, столы, освещение и особенно выделил болельщиков, которые честно поддерживали и его, и соперника. Бронзовым призёром Кубка мира стал Елисей Ануфриев, который сейчас выступает за Москву, хотя начинал заниматься в Новосибирске под руководством наших тренеров.