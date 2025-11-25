В Новосибирске подвели итоги Кубка мира по бильярдному спорту

По словам участников и экспертов, прошедший турнир стал одним из лучших в сезоне.
В течение пяти дней в «Локомотив-Арене» проходил Кубок мира по бильярдному спорту «Сила Сибири». 135 мастеров из 10 стран определяли чемпиона среди всех сильнейших мастеров русского бильярда.
Финальный матч собрал на трибунах около двух тысяч болельщиков. Специалисты федерации бильярдного спорта России отмечали не только огромный зрительский интерес в Новосибирске, но и радушный приём трибун - болельщики примерно поровну поддерживали участников финала, тонко оценивали действия соперников. Атмосферу спортивного праздника отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.
– Я очень рад, что Новосибирск в очередной раз стал столицей бильярда. Я думаю, что болельщики остались довольны, потому что встречи Кубка мира сопровождались небывалым накалом. Благодаря таким состязаниям бильярд стремительно развивается на территории Новосибирской области. У нас немало перспективных спортсменов. Я думаю, в скором будущем воспитанники наших школ будут также стоять на пьедестале мировых турниров.
Подводя итоги, эксперты назвали новосибирский турнир одним из самых ярких в сезоне. Даже на подступах к финалу прошло немало драматичных матчей. Были слёзы, невероятные эмоции после побед, кровотечение от напряжения за столами.
В решающем матче встретились Ызатбек Ратбеков из Киргизии и россиянин Иосиф Абрамов из Ростова-на-Дону. Абрамов – четырёхкратный чемпион мира, он уверенно вышел в финал и считался фаворитом встречи. Достижения Ратбекова скромнее – он вице-чемпион мира, с большим трудом добрался до главного матча Кубка мира, несколько раз оказываясь в шаге от поражения. В финале Абрамов лидировал вёл со счётом 5:1, 7:3, однако Ратбеков сравнял счёт. Победитель определялся в решающей партии при счёте 9:9. Абрамов допустил роковую ошибку после двух забитых шаров, а Ратбеков не упустил инициативы и отправил в лузы восемь шаров подряд, завоевав Кубок мира и главный приз в 1 миллион рублей.
Оценивая турнир Ратбеков похвалил организацию турнира, столы, освещение и особенно выделил болельщиков, которые честно поддерживали и его, и соперника. Бронзовым призёром Кубка мира стал Елисей Ануфриев, который сейчас выступает за Москву, хотя начинал заниматься в Новосибирске под руководством наших тренеров.
