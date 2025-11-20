Большой хоккей в Новосибирске: многофункциональная «Сибирь-Арена» примет Кубок Первого канала

Кубок Первого канала 2025 превратит Новосибирск в настоящую столицу мирового хоккея, сообщает пресс-служба регионального минспорта. Турнир пройдет с 10 по 14 декабря в «Сибирь-Арене».

Фанатов ждет, пожалуй, главное событие сезона: яркие матчи, шоу и уникальный шанс увидеть национальную сборную России в действии на родной земле — в компании сильнейших команд Беларуси и Казахстана.

В этом году Кубок Первого канала станет центром большой Недели хоккея: Новосибирск примет не только игры главного турнира, но и детский турнир, выставочный матч по следж-хоккею и специальное мастер-шоу с участием игроков сборной России. События Недели хоккея складывается в единый праздник, где хоккей живёт в каждом участнике и каждом болельщике на трибуне.

РАСПИСАНИЕ СОБЫТИЙ НЕДЕЛИ ХОККЕЯ В РАМКАХ КУБКА ПЕРВОГО КАНАЛА

10 декабря, среда

10:00 МСК / 14:00 НСК – Выставочный матч по следж-хоккею / Мастер-класс для детских команд

11 декабря, четверг

11:00 МСК / 15:00 НСК – Детский турнир 3х3

15:30 МСК / 19:30 НСК – Турнир сборных 3х3

12 декабря, пятница

07:00 МСК / 11:00 НСК – Дети. «Сибирь» – «Барыс»

09:30 МСК / 13:30 НСК – Дети. «Красная Машина Юниор» – Беларусь

12:00 МСК / 16:00 НСК – Сборные. Беларусь – Казахстан

15:30 МСК / 19:30 НСК – Мастер-шоу игроков сборной России

13 декабря, суббота

07:00 МСК / 11:00 НСК – Дети. «Сибирь» – Беларусь

09:30 МСК / 13:30 НСК – Дети. «Красная Машина Юниор» – «Барыс»

14:00 МСК / 18:00 НСК – Сборные. Россия – Беларусь

14 декабря, воскресенье

07:00 МСК / 11:00 НСК – Дети. Беларусь – «Барыс»

09:30 МСК / 13:30 НСК – Дети. «Красная Машина Юниор» – «Сибирь»

14:00 МСК / 18:00 НСК – Сборные. Россия – Казахстан

