Кии приготовить: Новосибирск примет Кубок мира по русскому бильярду

С 19 по 23 ноября наш город станет ареной финального этапа Кубка мира по русскому бильярду «Сила Сибири», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

На площадке «Локомотив-Арены» соберутся сильнейшие игроки мира, чтобы выявить чемпиона в динамичной дисциплине «Свободная пирамида». Болельщиков ждут пять дней зрелищных матчей и настоящего спортивного азарта.



Что ждет зрителей на большом турнире?

Мировые звёзды в Новосибирске. В деле — титулованные мастера русского бильярда из России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Атмосфера большого спорта. Живые трибуны, близость к легендам бильярда, эмоции на каждой партии.

Семейный формат. Фотозоны, интерактивные столы, игры для детей и взрослых, зона мерча, мастер-классы — интересно всем.

