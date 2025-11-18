Кии приготовить: Новосибирск примет Кубок мира по русскому бильярду

Международный бильярдный турнир будет проходить на площадке «Локомотив-Арены».
С 19 по 23 ноября наш город станет ареной финального этапа Кубка мира по русскому бильярду «Сила Сибири», сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
На площадке «Локомотив-Арены» соберутся сильнейшие игроки мира, чтобы выявить чемпиона в динамичной дисциплине «Свободная пирамида». Болельщиков ждут пять дней зрелищных матчей и настоящего спортивного азарта.
Что ждет зрителей на большом турнире?
- Мировые звёзды в Новосибирске. В деле — титулованные мастера русского бильярда из России, стран СНГ и ближнего зарубежья.
- Атмосфера большого спорта. Живые трибуны, близость к легендам бильярда, эмоции на каждой партии.
- Семейный формат. Фотозоны, интерактивные столы, игры для детей и взрослых, зона мерча, мастер-классы — интересно всем.
