Спорт

Сильнейшие гимнасты из пяти стран соревнуются в новосибирском Центре Евгения Подгорного

Турнир на призы Евгения Подгорного впервые получил официальный международный статус.

pixabay.com

В Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного стартовали соревнования гимнастов на призы нашего олимпийского чемпиона. 

«Наши соревнования проводятся в девятнадцатый раз и имеют богатую историю. В этом году им присвоен международный статус. Это стало возможным благодаря большой работе, которую проводит Евгений Подгорный и его команда единомышленников, а также благодаря поддержке министерства физической культуры и спорта региона. Я уверен, что организаторы сделали всё возможное, чтобы спортсмены могли в полной мере продемонстрировать своё мастерство», – отметил заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов.

На соревнования приехала большая команда – восемь перспективных гимнастов из Турции, а также внушительные делегации из Армении, Казахстана и Узбекистана. Россия представлена спортсменами из 10 регионов. В общей сложности на турнире выступают около 100 атлетов. Победитель Олимпийских игр, вице-президент федерации спортивной гимнастики России Никита Нагорный отметил традиционно высокий уровень проведения соревнований в Новосибирской области и важность появления в нашем календаре знаковых международных турниров.

22 октября на турнире состоится квалификация и финал многоборья, 23 и 24 октября будут разыграны медали в отдельных видах.

